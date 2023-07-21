35 νέοι υποψήφιοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι με τον συνδυασμό του Γεωργίου Τσώνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για την συμμετοχή τους στον ανεξάρτητο συνδυασμό μας, ανακοινώνουμε άλλο ένα μεγάλο αριθμό Υποψηφίων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων, που θα πλαισιώσουν τον συνδυασμό μας για τον μεγάλο μας στόχο που παραμένει η Αναγέννηση και η Ανάπτυξη στην επικράτεια του Δήμου. Πρόκειται για νέους αλλά και έμπειρους συμπολίτες μας που έχουν σαν πρόθεση και κύριο στόχο τους την αναβάθμιση της καθημερινότητας και την υλοποίηση σημαντικών έργων στον Δήμο Μεσσήνης.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
· ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΟΙΚΙΑΚΑ
· ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
· ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΓΕΙΡΑΣ
· ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΚΟΥΡΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΚΩΝΣΤΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΣΙΡΜΠΑΣ)-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-
· ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
· ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
· ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΗΛΠΑΠ
· ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
· ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
· ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ