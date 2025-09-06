3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Ποιότητα και ανθρωπιά στην εκπαιδευτική διαδικασία – στοχεύοντας σε μια σύγχρονη εκπαίδευση με ανθρώπινο και δημιουργικό πρόσωπο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας, με στόχο πάντα τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και το συγκερασμό των παραδοσιακών μεθόδων με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, σταθερά και μεθοδικά ενθαρρύνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που του παρέχεται.

Κατά το χρονικό διάστημα 25 – 30 Αυγούστου 2025, ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας Νίκος Γαλανόπουλος, ΠΕ02 – Φιλολόγων, Υποδιευθυντής, στο πλαίσιο του διαπιστευμένου πρόγραμματος Erasmus KA1/2022-2027 (KA120-SCH – Erasmus accreditation in school education), έλαβε μέρος σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο Amsterdam της Ολλανδίας.

Παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα: «Project-Based Learning (PBL): Make Students’ Learning Real and Effective!». Στο πρόγραμμα δόθηκε έμφαση στα σύγχρονα ηλεκτρονικά και πολυμεσικά εκπαιδευτικά εργαλεία και στη σύμμετρη και στοχευμένη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες της παραδοσιακής διδασκαλίας, όταν συνδυάζεται αρμονικά με αυτήν. Συμμετείχαν δέκα εκπαιδευτικοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα – Ιταλία -Κροατία – Λιθουανία – Αυστρία – Ισπανία). Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι που αξιοποιούν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία [εικόνες, infographics, παρουσιάσεις, βίντεο, ηχητικά μαθήματα, ευφάνταστες και πρωτότυπες βιωματικές δραστηριότητες] μεταφέρουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε άλλο επίπεδο χάρη στις δυνατότητες των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. Απώτερος στόχος η ενίσχυση της Πολυμεσικής Μάθησης, που κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο ερευνητική, ανακαλυπτική, ενεργητική, ενδιαφέρουσα αλλά και ελκυστική για τους μαθητές.