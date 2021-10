3rd Kalamata Dance Cup 2021: Training Camp με τα ομαδικά workshops

Στο πλαίσιο του 3rd Kalamata Dance Cup 2021 θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο Training Camp με τα ομαδικά σεμινάρια (workshops) σε διάφορα είδη χορού, όπως κάθε χρόνο, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 σε αίθουσες στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη (Πινακοθήκη)

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου. Δεν αφορούν μόνο τους συμμετέχοντες του Kalamata Dance Cup 2021, αλλά και όλους τους κατοίκους της περιοχής μας, που έχουν την ευκαιρία να μάθουν Ευρωπαϊκούς χορούς Βαλς, Βιενέζικο Βαλς, Foxtrot, καθώς και Αργεντίνικο Τάνγκο, Μιούζικαλ, Σύγχρονο χορό, Λάτιν και Ελληνικό ζειμπέκικο. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, οικογένειες, για όλα τα επίπεδα.

Σκοπός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Kalamata Dance Challenge 2021 από τους προσκεκλημένους διεθνούς φήμης προπονητές – δασκάλους χορού, είναι αφενός η γνωριμία και η πρώτη επαφή με τον χορό στους νεοσύστατους, αφετέρου η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου στους ήδη χορευτές.

Κάθε σεμινάριο, μια νέα γνωστική εμπειρία !…. Και χαιρόμαστε που δίνεται αυτή η δυνατότητα στην πόλη μας από εκπαιδευτές χορού, πολλοί από τους οποίους έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα!

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων να θαυμάσουν από κοντά τους χώρους του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, όπου στεγάζονται η Δημόσια Λαϊκή Βιβλιοθήκη με πάνω από 90000 τίτλους βιβλίων και η Πινακοθήκη που φιλοξενεί πάνω από 450 πίνακες και έργα τέχνης από διαφόρους καλλιτέχνες…

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΦΑ ΤΟΥ KALAMATA DANCE CUP ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: https://dancecap.kalamatadancecup.com/participant/

Συμβουλευτείτε το βίντεο για οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα: https://www.youtube.com/watch?v=uvaU9CFNoXY

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Σαββατο 13 Νοεμβρίου – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

LATIN TRAINING CAMP | 11:00 – 14:00 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

“The importance of good technical dancing”

Εισηγητές:

Silvio Antonio Anselmi & Eleonora Riccardi | Ιταλία

[Blackpool 2021 Professional RS vice champions, Blackpool 2021 Professional top 17, Πρωταθλητές Ιταλίας]

Roberto Imparato & Alessia Lepre | Ιταλία

[Blackpool 2021 Amateur RS Semi-finalists, Πρωταθλητές Ιταλίας, Πρωταθλητές KDC 2019]

Mitko Dimitrov & Πελαγία Καλύβα | Βουλγαρία – Ελλάδα

[Blackpool’s 2019 RS Professional top 30, International Championships’ 2021 Professional top 51, Κορυφαίο ζευγάρι προπονητών της χώρας μας]

Κόστος συμμετοχής: 50€/άτομο

Για ιδιωτικά μαθήματα σε αγωνιστικά ζευγάρια, με τους καταξιωμένους καλεσμένους μας επαγγελματίες από το εξωτερικό, επικοινωνήστε μέχρι τις 3/11 με τη διοργάνωση τηλ.: 6932426008

Σαββατο 13 Νοεμβρίου – ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ AERIAL ACROBATICS | 11:00 – 15:00 στον χώρο του συλλόγου “Άθλος Καλαμάτας” (Χρυσανθέμων 3, Καλαμάτα)

11:00 – 13:00: Ελένη Τριγκιλίδα | Ελλάδα

Aerial Silks – Hoop

13:00 – 15:00: Ελένη Τριγκιλίδα | Ελλάδα

Aerial Sling – Hoop

Κόστος συμμετοχής: 25€/άτομο/δίωρο

Κυριακή 14 Νοεμβρίου – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

WORKSHOPS | 10:00 – 15:00 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

MUSICAL DANCE | 10:00-11:00

Σία Κοσκινά (Ελλάδα)

“Εισαγωγή στο Musical”

CONTEMPORARY DANCE | 11:00-12:00

Νίκη Αποστολίδη (Ελλάδa)

“Τεχνική release και χορογραφία στο Σύγχρονο”

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ | 12:00 -13:00

Margarita Smirnova (Λετονία)

“Εισαγωγή στο Βαλς και το Βιεννέζικο Βαλς”

ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΤΑΝΓΚΟ | 13:00 – 14:00

Θωμάς Παλάτζας (Ελλάδα)

“Μουσικότητα και αυτοσχεδιασμός στο Αργεντίνικο Τάνγκο”

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ | 14:00-15:00

Γιώργος Καλέργιος & Σωτηρία Σκιτιώτη (Ελλάδα)

“Foxtrot Choreo: Fly me to the moon”

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ | 15:00-16:00

Θωμάς Παλάτζας (Ελλάδα)

“Βασικές κινητικές φόρμες και αυτοσχεδιασμός στο Zεϊμπέκικο”

Κόστος συμμετοχής: 15€/άτομο/ώρα/σεμινάριο

ΠΡΟΣΟΧΗ!