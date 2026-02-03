Τελευταία Νέα
430.000 χρόνια πίσω: Οι συγκλονιστικές ανασκαφές στη Μαραθούσα 1 | Επίσημη παρουσίαση από την διακεκριμένη καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας Κατερίνα Χαρβάτη στη Μεγαλόπολη

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διοργανώνει την επίσημη ομιλία της διακεκριμένης καθηγήτριας Παλαιοανθρωπολογίας και Διευθύντριας του Κέντρου Senckenberg Ανθρώπινης Εξέλιξης και Παλαιοπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Tübingen, Κατερίνας Χαρβάτη. Το θέμα της ομιλίας θα είναι: «Η σημαντικότητα της Μεγαλόπολης για την ανθρώπινη εξέλιξη: Νέα δεδομένα για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την τεχνολογία του».

Κατά την εκδήλωση, η κ. Χαρβάτη θα παρουσιάσει τα συγκλονιστικά ευρήματα των ανασκαφών στη θέση Μαραθούσα 1, τα οποία επανακαθορίζουν την ιστορία του ανθρώπου και αποδεικνύουν τη χρήση ξύλινης τεχνολογίας ηλικίας 430.000 ετών.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, αναμένεται να αναδείξει τη Μεγαλόπολη ως σημαντικό τόπο για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης και της τεχνολογικής προόδου των πρώιμων κοινοτήτων.

