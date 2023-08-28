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47 νέες υποψηφιότητες με το συνδυασμό του Γεωργίου Τσώνη στον δήμο Μεσσήνης

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Δελτίο Τύπου

47 Νέες υποψηφιότητες με το συνδυασμό του Γεωργίου Τσώνη στον Δήμο Μεσσήνης.

Συνεχίζεται η μεγάλη προσέλευση ενεργών και έμπειρων στα κοινά  συμπολιτών μας ,που θα απαρτίσουν το ψηφοδέλτιο της νίκης στις  εκλογές του Οκτωβρίου. Η εκτίμηση στον συνδυασμό μας, στο πρόσωπο του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Τσώνη και η διάθεση για πρόσφορα  μας καθιστούν περήφανους και σίγουρους για τη νίκη. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την αναδημιουργία του Δήμου Μεσσήνης.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

·         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΣΤΑΥΡΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

·         ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ                                 

 

·         ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ  του  ΑΛΕΞΙΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ 

 

·         ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  του  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ

 

·         ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  του  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ                                  

 

·         ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ  ΑΝΝΑ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

·         ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ                          

 

·         ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΠΕΡΙΚΛΗ –  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

·         ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ( ΔΕΗ )

 

·         ΓΚΟΥΒΑΝΤΖΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

 

·         ΔΑΒΙΛΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  του   ΙΩΑΝΝΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

§  ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΑΛΥΡΑΣ, ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΩΜΗΣ,  ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΘΩΜΗΣ

 

·         ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  –  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ

 

·         ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  του  ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ                         

 

·         ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ  του  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ  του  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ

 

·         ΚΕΣΣΑΡΕΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ

 

·         ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ  ΑΡΕΤΗ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

·         ΚΡΕΜΜΥΔΑ  ΕΥΤΥΧΙΑ  ( ΕΦΗ )  του  ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  (ΟΠΑΠ) 

 

·         ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ

 

·         ΛΕΒΕΝΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  ΠΕΡΙΚΛΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ

 

·         ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  –  ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΜΠΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΑΓΑΘΟΚΛΗ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ,ΑΓΡΟΤΗΣ

 

·         ΜΠΟΖΑΝΤΖΗ  ΕΛΕΝΗ  του ΣΤΑΥΡΟΥ  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

 

·         ΝΤΟΚΟΛΑ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ  του  ΙΩΑΝΝΗ – ΟΙΚΙΑΚΑ 

 

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  –  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

 

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  –  ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

·         ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   –  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 

·         ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ  του ΙΩΑΝΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

·         ΠΟΛΙΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ του  ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

·         ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

·         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΙΧΑΗΛ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

·         ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ   

 

·         ΤΟΜΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

·         ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

·         ΤΣΙΧΛΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  του  ΑΝΔΡΕΑ  – ΑΓΡΟΤΗΣ 

 

·         ΤΣΙΧΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ

 

·         ΦΛΩΡΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

 

·         ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΛΙΒΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

 

·         ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ                           

 

·         ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 

·         ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ

 

·         ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ( ΕΡΤ )

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