Δελτίο Τύπου
47 Νέες υποψηφιότητες με το συνδυασμό του Γεωργίου Τσώνη στον Δήμο Μεσσήνης.
Συνεχίζεται η μεγάλη προσέλευση ενεργών και έμπειρων στα κοινά συμπολιτών μας ,που θα απαρτίσουν το ψηφοδέλτιο της νίκης στις εκλογές του Οκτωβρίου. Η εκτίμηση στον συνδυασμό μας, στο πρόσωπο του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Τσώνη και η διάθεση για πρόσφορα μας καθιστούν περήφανους και σίγουρους για τη νίκη. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την αναδημιουργία του Δήμου Μεσσήνης.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
· ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ
· ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
· ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ( ΔΕΗ )
· ΓΚΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
§ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΩΜΗΣ, ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΩΜΗΣ
· ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
· ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ
· ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ
· ΚΕΣΣΑΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΙΚΙΑΚΑ
· ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΡΕΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ( ΕΦΗ ) του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΟΠΑΠ)
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ,ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΜΠΟΖΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
· ΝΤΟΚΟΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ – ΟΙΚΙΑΚΑ
· ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
· ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΤΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
· ΤΣΙΧΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ – ΑΓΡΟΤΗΣ
· ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ
· ΦΛΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΛΙΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ
· ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
· ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ
· ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ( ΕΡΤ )