4o Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου 2025

Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση και χορούς θα είναι το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19.30, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας (χώρος πατινάζ). Το 4ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει για τέταρτη χρονιά, με τη συμμετοχή 13 χορευτικών συλλόγων της Μεσσηνίας, αφιερωμένο στην μνήμη του πρόεδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρφαρών η ‘’Αναγέννηση’’ αείμνηστου Γιάννη Ζαλαχώρη.

Με την εν λόγω δράση ο Δήμος Καλαμάτας τιμά τους συλλόγους παραδοσιακών χορών της Μεσσηνίας, σε μια χορευτική συνάντηση σχεδόν 400 χορευτών, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, όπου ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.

Συμμετέχουν 13 σχολές παραδοσιακών χορών του Δήμου Καλαμάτας , μία του Δήμου Μεσσήνης και ένα σχήμα με αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές της Κοινότητας Πολιανής του Δήμου Καλαμάτας, περίπου στα 400 άτομα! Είσοδος ελεύθερη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Δημοτικό Πάρκο Σιδηρόδρομων Καλαμάτας το Σάββατο 27 & την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 χορεύουν:

1)Σύλλογος Αθλητικού Χορού Ξενία

2)Πολιτιστικός Σύλλογος ο Παράδεισος Καλαμάτας

3)Λαογραφικός Σύλλογος Κορύβαντες

4)Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης

5)Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων ο Ολυμπιονίκης Λαδάς

6) Ένωση Πόντιων Μεσσηνίας η Νέα Ρωμανία

7)Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών η Αναγέννηση

8)Κέντρο Λαογραφικών Μελετών

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 χορεύουν:

1) Παραδοσιακές Φορεσιές Πολιανης

2)Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος η Χοροσυνάντηση

3)Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορώ Μεσσηνίας

4)Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας , ο Θέτταλος

5)Σύλλογος Μικρασιάτικων Καλαμάτας

6)Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας

7)Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας η Άγια Τριάδα-χορευτικό τμήμα Αργώ