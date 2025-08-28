4ο Tripolis Street Food Festival με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με μηνύματα συνεργασίας, εξωστρέφειας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η παρουσίαση του 4ου Tripolis Street Food Festival, το οποίο θα «γεμίσει» με γεύσεις, αρώματα και μουσικές την πλατεία Άρεως από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου.

Η διοργάνωση, που μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε θεσμό για την Τρίπολη, είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και των επαγγελματικών συλλόγων Καφεστιατόρων, Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου και Ζαχαροπλαστών.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Τρουπής, χαρακτήρισε το φεστιβάλ «μια γιορτή που γεννήθηκε από συλλογική προσπάθεια και αναδεικνύει την αρκαδική φιλοξενία και επιχειρηματικότητα», σημειώνοντας πως σε περιόδους χαμηλής εμπορικής κίνησης η διοργάνωση δίνει πνοή στην αγορά.

Από την πλευρά της Περιφέρειας, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος στάθηκε στη συμβολή της στην ανάδειξη του κέντρου της Πελοποννήσου και στην επένδυση στη γαστρονομία με δράσεις και συμμετοχή όπως στο νέο place brand και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ο Aντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης τόνισε πως το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως σταθερό σημείο αναφοράς. Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ελένη Καρούντζου μίλησε για τον πολιτιστικό και γαστρονομικό χαρακτήρα της δράσης, την οποία ο Δήμος στηρίζει με θέρμη.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων έδωσαν επίσης το στίγμα τους: ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Παναγιώτης Πιτερός αναφέρθηκε στην τόνωση της εμπορικής κίνησης, ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Ιωάννης Τερζής δήλωσε πως «κάθε χρόνο το φεστιβάλ γίνεται καλύτερο», ενώ ο πρόεδρος των Καφεστιατόρων και Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Αθανασιάδης υπογράμμισε πως πρόκειται για μία από τις πιο ζωντανές και πολυπληθείς δράσεις των τελευταίων ετών, που μάλιστα βρήκε μιμητές και σε γειτονικούς νομούς.

Το 4ο Tripolis Street Food Festival έρχεται να αποδείξει ότι η Αρκαδία δεν είναι μόνο προορισμός αλλά και τόπος γιορτής, γεύσης και διασκέδασης, που ενώνει και ανανεώνει την πόλη.

Ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή 29/8: 18:00 – 01:00

Σάββατο 30/8: 12:00 – 01:00

Κυριακή 31/8: 12:00 – 00:00