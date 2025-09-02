5 περιπτώσεις απάτης με «μαϊμού λογιστές» εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας εξιχνιάστηκαν -5- περιπτώσεις απατών

Για τις υποθέσεις αυτές κατηγορούνται -6- άτομα, εκ των οποίων το -1- συνελήφθη για το αδίκημα της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη

Από την εγκληματική του δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις -36.000- ευρώ

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -5- περιπτώσεις απατών, στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται -6- ημεδαποί, ηλικίας από 22 έως 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας έτσι χρηματικά ποσά.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι παριστάνοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα περαιτέρω ελέγχου από την εφορία, έπειθαν ηλικιωμένα άτομα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και στη συνέχεια να τα παραδώσουν σε συνεργούς τους, οι οποίοι μετέβαιναν στα προκαθορισμένα σημεία με ενοικιαζόμενα οχήματα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από τα μέσα του μηνός Αυγούστου του τρέχοντος έτους, είχαν διαπράξει συνολικά -5- περιπτώσεις απατών σε Καλαμάτα και Σπάρτη, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις -36.000- ευρώ.

Τέλος, εντοπίστηκε ο ένας εκ των κατηγορούμενων, 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

