5 περιπτώσεις απάτης με «μαϊμού λογιστές» εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας εξιχνιάστηκαν -5- περιπτώσεις απατών
Για τις υποθέσεις αυτές κατηγορούνται -6- άτομα, εκ των οποίων το -1- συνελήφθη για το αδίκημα της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη
Από την εγκληματική του δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις -36.000- ευρώ
Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -5- περιπτώσεις απατών, στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη.
Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται -6- ημεδαποί, ηλικίας από 22 έως 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας έτσι χρηματικά ποσά.
Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι παριστάνοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα περαιτέρω ελέγχου από την εφορία, έπειθαν ηλικιωμένα άτομα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και στη συνέχεια να τα παραδώσουν σε συνεργούς τους, οι οποίοι μετέβαιναν στα προκαθορισμένα σημεία με ενοικιαζόμενα οχήματα.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από τα μέσα του μηνός Αυγούστου του τρέχοντος έτους, είχαν διαπράξει συνολικά -5- περιπτώσεις απατών σε Καλαμάτα και Σπάρτη, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις -36.000- ευρώ.
Τέλος, εντοπίστηκε ο ένας εκ των κατηγορούμενων, 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης:
- Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
- Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.
- Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.
- Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.
- Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.
- Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
- Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
- Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.
- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
- Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.