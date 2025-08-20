-50°C στο Όσλο, -20°C στις Βρυξέλλες: Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει ακατοίκητη

Η Ατλαντική Μεσημβρινή Ανατροπή Κυκλοφορίας (AMOC) είναι ένα σύστημα ωκεάνιων ρευμάτων που ρυθμίζει τη θερμότητα μεταξύ των τροπικών και του βόρειου ημισφαιρίου. Πώς επηρεάζει όμως την Ευρώπη;

Το σύστημα αυτό μεταφέρει πάνω από 1.000 τεραβάτ θερμότητας, ποσότητα 50 φορές μεγαλύτερη από την παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα εύθραυστο, καθώς εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της αλατότητας της επιφάνειας της θάλασσας, οι οποίες διαταράσσονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη μία κατάρρευση της AMOC

Όπως εξήγησε το The Economist, μία πιθανή κατάρρευση της AMOC θα μπορούσε κάλλιστα να καταστρέψει την Ευρώπη. Οι χειμώνες θα γίνονταν πολικά ψυχροί, με θερμοκρασίες έως -20°C στις Βρυξέλλες και -50°C στο Όσλο. Η μέση βροχόπτωση σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης θα μειωνόταν απότομα και έως και το 80% της καλλιεργήσιμης γης στην Αγγλία δεν θα ήταν πλέον καλλιεργήσιμη χωρίς άρδευση. Στο χειρότερο σενάριο, θα ενισχύονταν οι καταιγίδες και οι θερινοί καύσωνες.

