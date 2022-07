50 χρόνια πριν οι επιστήμονες βρήκαν τον αιώνα που θα καταστραφεί η ανθρωπότητα – Και είναι αυτός που ζούμε

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 τα καλύτερα ερευνητικά μυαλά του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology -ΜΙΤ) συναντήθηκαν για να δημιουργήσουν μια πολύ πρώιμη μοντελοποίηση υπολογιστή που θα προέβλεπε πόσο μπορεί να ‘κρατήσει’ η ανθρωπότητα -βάσει του πώς συμπεριφερόταν στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

Ο υπολογιστής ενημέρωσε πως τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα η περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων, σε σχέση με το αυξανόμενο κόστος θα υπονόμευε τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη. Και ότι ο βιομηχανικός πολιτισμός θα έφτανε σε σημείο κατάρρευσης κάποια στιγμή μέσα στον ίδιο αιώνα, εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης των πόρων του πλανήτη.

Να σου δώσω μια εικόνα για το πώς ήταν τότε οι υπολογιστές.

Όπως μπορείς να καταλάβεις, ο υπολογιστής μας ‘κατάλαβε’. Βοήθησε και ότι δεν άλλαξαν πολλά στα πενήντα χρόνια που μεσολάβησαν.

Επειδή μπορεί να μην το έχεις πρόχειρο, πριν μισό αιώνα δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή, έλλειψη νερού και μικροπλαστικά που διαλύουν κάθε γωνιά του πλανήτη. Παρ’ όλα αυτά η μοντελοποίηση παραμένει επίκαιρη, αφού ποτέ δεν σταματήσαμε “να υπερεξορύσσουμε πεπερασμένους πόρους, να μολύνουμε σε μαζική κλίμακα και να αυξάνουμε τον ανθρώπινο πληθυσμό με μη βιώσιμο τρόπο”, όπως είπε στο Vice o συγγραφέας του βιβλίου “Limits and Beyond: 50 Years on From The Limits to Growth, What Did We Learn and What’s Next?”, Carlos Alvarez Pereira.

Ο αντιπρόεδρος του Κλαμπ της Ρώμης, για το οποίο θα σου μιλήσω ευθύς αμέσως, ήλεγξε όσα είχε αποκαλύψει η προφητεία του ΜΙΤ, που έγινε βιβλίο, κυκλοφόρησε σε 30 γλώσσες και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν επιτύχαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να επιλέγουμε το μέλλον που θέλουμε να έχει η ανθρωπότητα.

Το ’70 αμφισβητήθηκε η μεθοδολογία των ερευνητών και οι ικανότητες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σήμερα ξέρεις τι ισχύει.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΛΑ

Τον Απρίλιο του 1968 συναντήθηκαν στο Accademia dei Lincei (εκ των παλαιότερων και πιο ξακουστών ευρωπαϊκών επιστημονικών ιδρυμάτων) της Ρώμης 30 επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, οικονομολόγοι, ανθρωπιστές, βιομήχανοι, επιχειρηματίες νυν και πρώην αρχηγοί κρατών, γραφειοκράτες του ΟΗΕ, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες από 10 χώρες,.

Την πρόσκληση την είχε απευθύνει ο Dr. Aurelio Peccei, Ιταλός βιομηχανικός διευθυντής, οικονομολόγος, και οραματιστής. Το θέμα της συνάντησης ήταν το θεμελιώδες ερώτημα των δεκαετιών του ’60 και του ’70: αν μπορεί να επεκταθεί η έννοια της ανθρώπινης ανάπτυξης που υπήρχε τότε σε όλον τον πλανήτη, χωρίς αρνητικές συνέπειες.

πηγη news247.gr