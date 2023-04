5o Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας 2023 – Μια νέα “έκδοση των 2 εβδομάδων”

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το καθιερωμένό ετήσιο Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο καθοδηγείται από μια ομάδα διακεκριμένων διδασκόντων.

Φέτος το καλοκαίρι, ανταποκρινόμενο στη ζήτηση για εντατική κι εξειδικευμένη εκπαίδευση σε προχωρημένες πρακτικές, το KaDISS 2023 θα έχει τη φόρμα δύο εβδομάδων παρέχοντας μια διπλή θεματική, με προσήλωση και με στόχο την ανάπτυξη, τη σταθεροποίηση αλλά και την ενίσχυση των βάσεων των δεξιοτήτων των καλλιτεχνών.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε επαγγελματίες ηθοποιούς, καλλιτέχνες, τραγουδιστές ή σπουδαστές δραματικών σχολών ή ωδείων.

Το KaDISS 2023 θα έχει τη μορφή δύο ξεχωριστών εντατικών εργαστηρίων διάρκειας μίας εβδομάδας το κάθε ένα, με κορυφαίους εισηγητές στους εξειδικευμένους τομείς τους. Η υποβολή αίτησης και η παρακολούθηση των δύο εβδομαδιαίων εργαστηρίων μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, επιλέγοντας μόνο την μια εβδομάδα ή επιλέγοντας και τις δύο.

Κάθε εβδομάδα παρέχει δεξιότητες κι “εργαλεία” για την ανάπτυξη προς τον ερμηνευτή/ καλλιτέχνη σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εργασίας βρίσκεται.

Adrienne Thomas VOICE ALIVE!

21-26 Αυγούστου 10.00-16.00

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το μοναδικό εργαστήριο θα εξερευνήσουν μονοπάτια για να βρουν την αυθεντική τους φωνή και θα τροφοδοτήσουν αυτή την εξερεύνηση ανά πάσα στιγμή με πρακτική εξάσκηση σε θεατρικά και ποιητικά κείμενα, λυρικά και δραματικά. Εφαρμόζοντας το σύνθημα “έξω από το κεφάλι και μέσα στο σώμα και τη φωνή” θα ανακαλύψουν πώς η αυξημένη σωματική και φωνητική ελευθερία ενισχύει τη φαντασιακή ελευθερία. Και μέσα από μια σειρά ασκήσεων σε κείμενα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, μέσω της γλώσσας θα βιώσουν μια βαθύτερη, πιο έντονα ενστικτώδη σύνδεση με έναν χαρακτήρα.

Dan Sherer

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΣΕ ΚΕΊΜΕΝΟ

28 Αυγούστου – 02 Σεπτεμβρίου 10.00-16.00

Σε αυτό το εντατικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν με τις αρχές του αυτοσχεδιασμού και της ανάλυσης για να εξερευνήσουν οι ίδιοι σε διαφορετικά επίπεδα τις σκηνές των έργων του Σαίξπηρ, προτού μεταφέρουν αυτές τις προσωπικές τους ανακαλύψεις στο πρωτότυπο κείμενο. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους σπουδαστές να φτάσουν στη βαθιά ποίηση και τους χαρακτήρες αυτών των διαχρονικών έργων μέσα από την εμβάθυνση και την ευφάνταστη βιωματική εμπειρία που θα είναι μοναδικά δική τους.

Αυτά τα εξειδικευμένα εντατικά εργαστήρια θα επιτρέψουν στον συμμετέχοντα να εντρυφήσει στη φωνητική εξάσκηση για τη σκηνή και στην υποκριτική εξάσκηση μέσω του αυτοσχεδιασμού, ενώ παράλληλα θα επανεξετάσει και θα διευρύνει μια ευρεία παλέτα των ερμηνευτικών του δεξιοτήτων.

Και οι δύο εβδομάδες θα υποστηρίζονται από την προσέγγιση και την εξερεύνηση του κειμένου του Σαίξπηρ υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Θεάτρου Καλαμάτας, καταξιωμένου σκηνοθέτη Andrew Visnevski.

Για τα βιογραφικά των καθηγητών, για την αίτηση και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.kalamatadrama.com

Με εκτίμηση, η Δημιουργική ομάδα του KaDISS.

Contact: tel: +030 695 5933407 site: www.kalamatadrama.com

Fb page: Kalamata Drama International Summer School

Twitter: Kalamata_Drama

Instagram: Kalamata_drama

*KaDISS works in collaboration with the Maria Callas Alumni Association of the Music School of Kalamata and Theatre Alive!

*Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας (KaDISS) και ο “Κύκλος της Τέχνης / Circle of Art” είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρίας Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και του Theatre Alive! Και οι δύο φορείς είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που έχουν δεσμευτεί να ενθαρρύνουν την καινοτομία και την κατάρτιση στις παραστατικές τέχνες.