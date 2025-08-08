8ο Φεστιβάλ ελαιόλαδου στους Γαργαλιάνους (video)

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στους Γαργαλιάνους το 8ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. Κάθε χρόνο το κατ’ εξοχήν προϊόν του τόπου μας είναι στο επίκεντρο και φέτος δόθηκε πέραν των υπολοίπων εκδηλώσεων και μια ακόμη διάσταση αυτή του αγροτουρισμού.