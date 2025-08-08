8ο Φεστιβάλ ελαιόλαδου στους Γαργαλιάνους (video)

Share Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στους Γαργαλιάνους το 8ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. Κάθε χρόνο το κατ’ εξοχήν προϊόν του τόπου μας είναι στο επίκεντρο και φέτος δόθηκε πέραν των υπολοίπων εκδηλώσεων και μια ακόμη διάσταση αυτή του αγροτουρισμού. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 8 Αυγούστου 2025 9:41 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ο μαύρος χρυσός της Μεσσηνίας χάνεται – Καμία αποζημίωση στους σταφιδοπαραγωγούς για τις καταστροφές (video) 08.08.2025 Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για Σάββατο, 9/8 και Δευτέρα, 11/8 στη Μεσσηνία 08.08.2025 Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για σήμερα στη Μεσσηνία 08.08.2025 Array