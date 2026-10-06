9 εκατ. ευρώ για δύο μεγάλα έργα που αλλάζουν την Αρχαία Ολυμπία | Τι σημείωσε ο δήμαρχος Αριστείδης Παναγιωτόπουλος στο BEST (video)

Η Αρχαία Ολυμπία περνά από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, με δύο σημαντικά έργα να ανοίγουν έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την περιοχή. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε δύο παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης, ενισχύοντας παράλληλα τον διεθνή της ρόλο: τη δημιουργία του Παγκόσμιου Κόμβου Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδείας στον Πλάτανο και την αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού «Ξένιος Ζευς».

Πρόκειται για δύο προτάσεις που η Δημοτική Αρχή είχε θέσει στις βασικές προτεραιότητές της στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Ηλείας, διεκδικώντας χρηματοδότηση και επιμένοντας στην ανάγκη να αποκτήσει η Αρχαία Ολυμπία σύγχρονες υποδομές αντάξιες της παγκόσμιας ακτινοβολίας της. Με τα δύο έργα να περνούν πλέον στη διαδικασία ωρίμανσης και υλοποίησης, το ζητούμενο είναι η Ολυμπία να αποκτήσει ένα πιο ισχυρό και πολυδιάστατο αναπτυξιακό αποτύπωμα, που θα υπερβαίνει τα όρια της αρχαιολογικής και πολιτιστικής της ταυτότητας και θα αξιοποιεί τη δυναμική του συνεδριακού, αθλητικού και εκπαιδευτικού τουρισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, πάντως, ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος περιγράφει αυτή την εξέλιξη. Μιλώντας στο BEST, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος στάθηκε στην επίμονη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Η δουλειά μας είναι να έχουμε σχέδιο, να το τεκμηριώνουμε, να το διεκδικούμε και να επιμένουμε μέχρι να γίνει πράξη. Για την Αρχαία Ολυμπία, για τους κατοίκους της και για τη θέση που δικαιούται να έχει στον κόσμο».