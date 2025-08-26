9 συλλήψεις σε Αρκαδία και Αργολίδα μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Νέα Κίο, στη θέση Καρακάξα και Αγία Τριάδα στην Αργολίδα και σε περιοχές της Αρκαδίας, οδήγησαν στη σύλληψη εννέα ατόμων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (25.8.2025), στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλίου, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Βόρειας Κυνουρίας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Αρκαδίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -11- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού,

άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού, -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και –1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην Αρκαδία ελέγχθησαν -16- άτομα, προσήχθησαν -4- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξιχνιάστηκαν:

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, -2- περιπτώσεις απάτης σε βάρος ημεδαπών, που έγιναν την 14.7.2024 στο Άστρος. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών, ηλικίας 21 και 41 ετών αντίστοιχα, για απάτη.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα, βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.