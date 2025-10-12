9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας: Πρεμιέρα με εργαστήρια πολύχρωμες δημιουργίες, παρέλαση bubble show και πλούσιες παραστάσεις (video)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρώτη ημέρα του 9ου Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου κύλησε υπέροχα με 2 εξαιρετικά δημιουργικά εργαστήρια στο πάρκο από την ομάδα της Αρετής Αντωνάκου όλο το πρωινό στο πάρκο των Σιδηροδρόμων, από 2 εργαστήρια κούκλας το πρωί στην Μεθώνη και στους Γαργαλιάνους από την Ηρώ θεοδώρου με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, από την παράσταση SOLO και ένα εργαστήριο κούκλας, στις 10.00 το πρωί στο περιβόλι της Γιαγιάς από την παράσταση “Η τύχη του Καραγκιόζη, στο ειδικό σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και από μια χαρούμενη παρέλαση το απόγευμα στο κέντρο της πόλης από την ομαδα Bubble Show “La petite Marguerite” και πλήθος κόσμου που ακολούθησε και γέμισε χαμόγελα μέσα από το τρελό χορό πλήθους σαπουνόφουσκας όλων των μεγεθών και σχημάτων που πλημμύρισε τον αέρα και την προσπάθεια των μικρών παιδιών που προσπαθούσαν να τις αγγίξουν .

Σήμερα, Κυριακή στις 11.00 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, η ομαδα ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ από το παράρτημα Αθήνας παρουσίασε την παράσταση ” Ιστορίες της βελανιδιάς”. Μια παράσταση που ταξιδεύει στο δάσος, στις ρίζες μιας βελανιδιάς, παρέα με δύο ποντικάκια, μια μαμά καρακάξα και τη μεγάλη καλή αρκούδα. Ένα γλυκό ταξίδι περιπλάνησης στη φύση για μικρά παιδιά 2,5-6 ετών. Παίζουν οι: Βάσω Γιαρένη, Ραφαέλα Τσοπανούδη, Αθηνόδορος Καρκαφίρης.

Το απόγευμα οι θεατές θα απολαύσουν «Το παράξενο πιάνο του Κράισλερ» στις 19.30 – στο Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου από την Γαλλική ομάδα Petites Perceptions (μικρές αναζητήσεις), με την Katerini Antonakaki και τον πιανίστα Ilias Sauloup. θα ερμηνεύσουν ένα θεατρικό οπτικοακουστικό τρισδιάστατο περίπατο ανεπανάληπτης αισθητικής και καλλιτεχνικής ποιότητας συνοδευόμενο από τη μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν. Ένα θεατρικό ντουέτο δύο καλλιτεχνών και ενός παράξενου πιάνου κατασκευασμἐνου από μινιατούρες θεατρικών μηχανισμών, θεάτρου σκιών, και αντικειμένων συνθέτει με ειδικούς φωτισμούς μία μουσικοθεατρική παράσταση που θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσους αγαπούν τη μουσική και το θέατρο, από 5 ετών και άνω.

Μια θεατρική πλοήγηση ανάμεσα στη μουσική και στην ποίηση.

‘Εχει Διάρκεια: 50΄ και θα γίνει μαζί με την Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ.

Η παράσταση γίνεται:

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.