Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Μάρτιος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Α. Σαμαράς: «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν» (video)

Share

Δριμεία επίθεση εφ΄όλης της ύλης ουσιαστικά στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής, όχι μόνο για τους όρους στη σύμβαση με τη Chevron, που ο ίδιος έχει καταγγείλει με προηγούμενη παρέμβασή του, αλλά συνολικά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, συμπεριλαμβάνοντας και μια σειρά από εξαιρετικά αιχμηρές για αναφορές που περιείχαν βολές κατά της κυβέρνησης που ξεκινούσαν από ζητήματα όπως η ακρίβεια και έφταναν έως τις υποκλοπές και τα «πληρωμένα τρόλς».

«Η μεταλλαγμένη ΝΔ ήρθε να μου κάνει μαθήματα για τις εξορύξεις» είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας τη δική του στάση σε αντίθεση με αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι πρότινος. Στο επίκεντρο της σκληρής κριτικής του κ. Σαμαρά βρέθηκε η εξωτερική πολιτική με έμφαση στα ελληνοτουρκικά. «Απέναντι στην Τουρκία εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε αποτροπή έναντι της Τουρκίας» και κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη διορατικότητας και αδυναμία υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, επαγγελματίες εφησυχασμένοι υπάρχουν» τόνισε ο Σαμαράς, απαντώντας στο καρφί του πρωθυπουργού, στο οποίο αναφέρθηκε και στην αρχή της ομιλίας του κατηγορώντας εμμέσως πλην σαφώς τον Κ.Μητσοτάκη ότι κατηγορεί «δυο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως ‘επάγγελμα’ την έκφραση εθνικών ανησυχιών».

πηγή: www.in.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode