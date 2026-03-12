Α. Σαμαράς: «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν» (video)

Δριμεία επίθεση εφ΄όλης της ύλης ουσιαστικά στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής, όχι μόνο για τους όρους στη σύμβαση με τη Chevron, που ο ίδιος έχει καταγγείλει με προηγούμενη παρέμβασή του, αλλά συνολικά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, συμπεριλαμβάνοντας και μια σειρά από εξαιρετικά αιχμηρές για αναφορές που περιείχαν βολές κατά της κυβέρνησης που ξεκινούσαν από ζητήματα όπως η ακρίβεια και έφταναν έως τις υποκλοπές και τα «πληρωμένα τρόλς».

«Η μεταλλαγμένη ΝΔ ήρθε να μου κάνει μαθήματα για τις εξορύξεις» είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας τη δική του στάση σε αντίθεση με αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι πρότινος. Στο επίκεντρο της σκληρής κριτικής του κ. Σαμαρά βρέθηκε η εξωτερική πολιτική με έμφαση στα ελληνοτουρκικά. «Απέναντι στην Τουρκία εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε αποτροπή έναντι της Τουρκίας» και κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη διορατικότητας και αδυναμία υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, επαγγελματίες εφησυχασμένοι υπάρχουν» τόνισε ο Σαμαράς, απαντώντας στο καρφί του πρωθυπουργού, στο οποίο αναφέρθηκε και στην αρχή της ομιλίας του κατηγορώντας εμμέσως πλην σαφώς τον Κ.Μητσοτάκη ότι κατηγορεί «δυο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως ‘επάγγελμα’ την έκφραση εθνικών ανησυχιών».

πηγή: www.in.gr