Α’ Τοπική Κατηγορία: Νικητές και ηττημένοι της πρεμιέρας

Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας Μεσσηνίας έπεσε σήμερα με Εράνη Φιλιατρών, Κορώνη, Φοινικούντα, Τέλλο Άγρα, Κυπαρισσία, Μεθώνη, Πάμισο και Θύελλα Χαρακοπιού να παίρνουν τους πρώτους βαθμούς τους.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική έχουν ως κάτωθι:
Τα αποτελέσματα (1η αγωνιστική)
ΑΕ Μάνης – Ακρίτας Κορώνης 0-2
Εράνη Φιλιατρών – Μεσσηνιακός Γ.Σ. 4-0
ΑΟ Φοινικούντας – ΑΕ Λογγάς 1-0
Τέλλος Άγρας – ΑΟ Ομόνοια 2-0
ΑΟ Κυπαρισσίας – ΑΟ Καλλιθέας 3-1
ΑΟ Διαβολιτσίου – ΑΟ Μεθώνης 0-2
Παπαφλέσσας Χώρας – Πάμισος Μεσσήνης 2-3
Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΟ Στενωσιάς 4-3
Η βαθμολογία (1η αγωνιστική)
1. Εράνη Φιλιατρών 3
2. Τέλλος Άγρας 3
3. Θύελλα Χαρακοπιού 3
4. Πάμισος Μεσσήνης 3
5. ΑΟ Μεθώνης 3
6. ΑΟ Κυπαρισσίας 3
7. ΑΟ Φοινικούντας 3
8. Ακρίτας Κορώνης 3
9. ΑΟ Στενωσιάς 0
10. Παπαφλέσσας Χώρας 0
11. ΑΟ Καλλιθέας 0
12. ΑΟ Διαβολιτσίου 0
13. ΑΟ Ομόνοια 0
14. ΑΕ Λογγάς 0
15. ΑΕ Μάνης 0
16. Μεσσηνιακος Γ.Σ. 0
Η επόμενη αγωνιστική (2η)
Εράνη Φιλιατρών – ΑΕ Μάνης
Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Φοινικούντας
Μεσσηνιακός Γ.Σ. – Τέλλος Άγρας
ΑΕ Λογγάς – ΑΟ Κυπαρισσίας
ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Διαβολιτσίου
ΑΟ Καλλιθέας – Παπαφλέσσας Χώρας
ΑΟ Μεθώνης – ΑΟ Στενωσιάς
Πάμισος Μεσσήνης – Θύελλα Χαρακοπιού