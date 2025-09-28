Α’ Τοπική Κατηγορία: Νικητές και ηττημένοι της πρεμιέρας

Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας Μεσσηνίας έπεσε σήμερα με Εράνη Φιλιατρών, Κορώνη, Φοινικούντα, Τέλλο Άγρα, Κυπαρισσία, Μεθώνη, Πάμισο και Θύελλα Χαρακοπιού να παίρνουν τους πρώτους βαθμούς τους.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική έχουν ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

ΑΕ Μάνης – Ακρίτας Κορώνης 0-2

Εράνη Φιλιατρών – Μεσσηνιακός Γ.Σ. 4-0

ΑΟ Φοινικούντας – ΑΕ Λογγάς 1-0

Τέλλος Άγρας – ΑΟ Ομόνοια 2-0

ΑΟ Κυπαρισσίας – ΑΟ Καλλιθέας 3-1

ΑΟ Διαβολιτσίου – ΑΟ Μεθώνης 0-2

Παπαφλέσσας Χώρας – Πάμισος Μεσσήνης 2-3

Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΟ Στενωσιάς 4-3

Η βαθμολογία (1η αγωνιστική)

1. Εράνη Φιλιατρών 3

2. Τέλλος Άγρας 3

3. Θύελλα Χαρακοπιού 3

4. Πάμισος Μεσσήνης 3

5. ΑΟ Μεθώνης 3

6. ΑΟ Κυπαρισσίας 3

7. ΑΟ Φοινικούντας 3

8. Ακρίτας Κορώνης 3

9. ΑΟ Στενωσιάς 0

10. Παπαφλέσσας Χώρας 0

11. ΑΟ Καλλιθέας 0

12. ΑΟ Διαβολιτσίου 0

13. ΑΟ Ομόνοια 0

14. ΑΕ Λογγάς 0

15. ΑΕ Μάνης 0

16. Μεσσηνιακος Γ.Σ. 0

Η επόμενη αγωνιστική (2η)

Εράνη Φιλιατρών – ΑΕ Μάνης

Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Φοινικούντας

Μεσσηνιακός Γ.Σ. – Τέλλος Άγρας

ΑΕ Λογγάς – ΑΟ Κυπαρισσίας

ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Διαβολιτσίου

ΑΟ Καλλιθέας – Παπαφλέσσας Χώρας

ΑΟ Μεθώνης – ΑΟ Στενωσιάς

Πάμισος Μεσσήνης – Θύελλα Χαρακοπιού