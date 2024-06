ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για την υποχρεωτική διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη διασύνδεση των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) των υπόχρεων οντοτήτων με τα ταμειακά τους συστήματα και τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ παρέχονται με την εγκύκλιο E.2044/2024 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, δημιουργήθηκαν 22 σύντομες Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Q&As) οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα της Εγκύκλιου και έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ισότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην επιλογή Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων της αρχικής σελίδας.

