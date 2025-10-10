Αδ. Γεωργιάδης: «Η Καλαμάτα είναι ένα πρότυπο για όλη την Ελλάδα»

Η Καλαμάτα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης για τη Δωρεά Οργάνων. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, εορτάζεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων.

Μέσα από συμβολικές δράσεις και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης και με επίκεντρο την Καλαμάτα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η Ελλάδα έχει την τιμή να φιλοξενεί τον κεντρικό εορτασμό της ημέρας, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με το σύνθημα «Δωρεά Οργάνων, Περισσότερη Ζωή», το δώρο ζωής από άνθρωπο σε άνθρωπο τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση στην Καλαμάτα, και τονίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο για την εικόνα αλματώδους ανάπτυξης που παρουσιάζει η πόλη, χαρακτηρίζοντας την πόλη πρότυπο.

«Έχω παρακολουθήσει την πρόοδο που έχει πετύχει όλος ο νομός Μεσσηνίας και ιδιαίτερα η Καλαμάτα κύριε δήμαρχε όλα αυτά τα χρόνια και επί θητεία σας, σας συγχαίρω γι’ αυτό.

Η Καλαμάτα είναι ένα πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Πως προχωράει, πως προκόβει, πως προοδεύει. Όταν λοιπόν ο κύριος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων μου είπε ότι προτείνουμε την Καλαμάτα για να γίνει η σημερινή εκδήλωση είπα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί πράγματι εδώ θα γίνει μια εκδήλωση που θα έπιανε τόπο», είπε μεταξύ άλλων.

Εκδηλώσεις και δράσεις στην Καλαμάτα

Με επίκεντρο την Καλαμάτα, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει: