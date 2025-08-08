Αδιανόητη τραγωδία και ανείπωτος θρήνος | Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα | Πανελλήνιο σοκ και βαρύ πένθος | Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Μεγάλη της αδυναμία ήταν ο αθλητισμός και ειδικά το τένις, στο οποίο διακρίθηκε από τα μαθητικά της χρόνια, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και εκπροσωπώντας το Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007 είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το σχολείο της σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008. Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της έγινε τον Αύγουστο του 2009, όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Η Λένα Σαμαρά, είχε γεννηθεί έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά. Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους, Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Η Λένα είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών το 2008 και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της. Άνθρωποι του περιβάλλοντος της οικογένειας Σαμαρά μιλούν για μια πολύ ευγενική και χαμηλών τόνων κοπέλα, που κέρδιζε τη συμπάθεια όλων όσοι την γνώριζαν. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στον Ευαγγελισμό, το νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα της Γεωργία και ο πατέρας της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της. Βαφτισμένη με το όνομα της γιαγιάς της Ελένης- Λένας Ζάννα και τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, η νεαρή Λένα αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Η Λένα Σαμαρά ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη το βράδυ της Πέμπτης και σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Εκεί της έγινε η σύσταση να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις. Αρχικά, της έγινε καρδιολογικός έλεγχος. Η Λένα Σαμαρά όμως, κατέρρευσε ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό. Εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Γρήγορα η κατάσταση επιδεινώθηκε και υπέστη ανακοπή.

Μια αδιανόητη τραγωδία συγκλονίζει και σοκάρει το πανελλήνιο σκορπώντας την απέραντη οδύνη και θλίψη στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά στο άκουσμα του θανάτου της κόρης του Λένας. Τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα σε ηλικία 34 ετών άφησε απόψε την τελευταία της πνοή. Ένα γλυκό κορίτσι, ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων με έναν ακέραιο, θαυμάσιο χαρακτήρα που κέρδιζε την συμπάθεια όλων.

Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά – Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά:

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες», τονίζει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη», αναφέρει.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία. «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλος. «Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», γράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία,συγκλονισμένος» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

«Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας», αναφέρει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη!» τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του Λένας» αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο», τονίζει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

«Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια», γράφει, από την πλευρά του, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Ανακοίνωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση. Και συνεχίζει: «Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο».

Συντετριμμένοι όλοι

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός αναφέρει: “Δεν υπάρχουν λόγια που να απαλύνουν τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας. Η ξαφνική απώλεια της Λένας μάς έχει όλους συγκλονίσει. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη Γεωργία”.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρει: “Συντετριμμένοι όλοι μας για την αιφνίδια απώλεια της αγαπημένης Λένας. Σε τέτοιες στιγμές, η σιωπή μιλά δυνατότερα από κάθε λέξη. Η σκέψη μου είναι κοντά στον Πρόεδρο, τη Γεωργία και τον Κώστα, με την ευχή ο Θεός να τους δίνει δύναμη να αντέξουν το αδιανόητο”.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Λαμπρόπουλος αναφέρει: “Η ξαφνική και αναπάντεχη απώλεια της Λένας Σαμαρά σκόρπισε θλίψη και πόνο σε όλους μας. Ο Θεός να δίνει κουράγιο και δύναμη στην Οικογένειά της. Θερμά Συλλυπητήρια.”

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλής Μαντάς σε μήνυμά του αναφέρει: “Η αιφνίδια απώλεια της Λένας έχει συγκλονίσει όλους μας. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τον χαμό ενός νέου ανθρώπου. Η σκέψη μου και η προσευχή μου είναι στον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα”.

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης σε μήνυμά του αναφέρει: “Άνοιξες τα φτερά σου Λένα και πέταξες μακριά, αφήνοντας μας αμίλητους και συντετριμμένους μέσα στην οδύνη και στα γιατί. Σε μια τέτοια τραγωδία δεν χωρούν λόγια, μόνο σιωπή και περισυλλογή… Αγαπημένε μου Πρόεδρε Αντώνη, Γεωργία μας, Κώστα μας, να σας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο να σταθείτε όρθιοι… Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί σας. Λένα μου καλό παράδεισο…”

Ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης σε μήνυμά του αναφέρει: “Δεν υπάρχουν λόγια…Μόνο σιωπή… Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι από την αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά. Πρόεδρε, Γεωργία, Κώστα…ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο… Λένα μου καλό παράδεισο…”

Ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης αναφέρει: “Δεν υπάρχουν λόγια για την ανείπωτη τραγωδία της απώλειας της Λένας Σαμαρά. Η σκέψη μας στους τραγικούς γονείς Αντώνη και Γεωργία Σαμαρά. Θερμά συλλυπητήρια. Κουράγιο…”

Ο Γ.Γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης αναφέρει: “Κανένας λόγος δεν μπορεί να δώσει παρηγοριά μπροστά σε έναν τόσο άδικο και πρόωρο χαμό. Η απώλεια της Λένας μας συγκλόνισε όλους. Μοιράζομαι τη θλίψη και στέλνω όλη μου τη σκέψη και τη δύναμη στον Αντώνη και τη Γεωργία”.

Ο υπ. Ευρωβουλευτής Γραμματέας Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Γιάννης Πάζιος ανέφερε: “Ητραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά προκαλεί ανείπωτη θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία μας. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τέτοιο πόνο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και σε όλη την οικογένεια του. Κουράγιο και δύναμη στις πιο σκοτεινές ώρες. Καλό της Παράδεισο”.

Ο υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μενέλαος Γερονικολός αναφέρει: “Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν την οδύνη και το ανείπωτο βάρος της απώλειας ενός νέου ανθρώπου. Η ξαφνική είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει. Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους γονείς, Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά”