Αδιανόητος διασυρμός… Με 4 γκολ σε 20′ η Μπρέντφορντ… εξουδετέρωσε τη Γιουνάιτεντ! (βίντεο)

Απίστευτα πράγματα στο Gtech Community Stadium! Η Μπρέντφορντ έχει στήσει στον… τοίχο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τέσσερα γκολ σε 20΄.

Οι γηπεδούχοι έχουν ισοπεδώσει τους «κόκκινους διαβόλους» που βρίσκονται σε… άλλο γήπεδο. Για κλάματα η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, κάνει το ένα «δώρο» πίσω από το άλλο στην Μπρέντφορντ.

Οι «μέλισσες» έστησαν απίθανο πάρτι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, με τους παίκτες της Γιουνάιτεντ απλά να παρακολουθούν.

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Ντα Σίλβα, με τον Ντε Χεα να χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Τη σκυτάλη των… λαθών πήρε ο Έρικσεν, με τον Γιένσεν να λέει «ευχαριστώ», εκτελώντας τους «κόκκινους διαβόλους» για το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να τα έχουν χαμένα, με τους Μι και Μπεμό να το εκμεταλλεύονται, προσθέτοντας το όνομά τους στο φωτεινό πίνακα των σκόρερ.

Δείτε τα γκολ από το ματς της Μπρέντφορντ με τη Γιουνάιτεντ:

Mistake from #DeGea and #Brentford take the lead against United. #BREMUN 1-0 ⚽️ pic.twitter.com/Qx9NJzwGrY

— FootyRoom (@footyroom) August 13, 2022