Αίτημα – Παρέμβαση του Π.Τ. Πελοποννήσου του ΟΕΕ για τη στοχευμένη αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών πόρων έως 5 δισ. ευρώ προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας χαιρετίζει την εξαγγελθείσα μεταφορά πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο, μέσω της μόχλευσης του τραπεζικού συστήματος, τη δημιουργία νέων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους έως 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας κατά τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ανακοινωθεί, προβλέπεται η δημιουργία δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων: συγχρηματοδοτούμενων δανείων συνολικού ύψους έως 2,2 δισ. ευρώ και δανείων εγγυοδοσίας συνολικού ύψους έως 2,8 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, από την καθημερινή επαφή των οικονομολόγων και των λογιστών-φοροτεχνικών με την επιχειρηματική αγορά, διαπιστώνεται ότι σημαντικό μέρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι διαθέτει πραγματική οικονομική δραστηριότητα, κύκλο εργασιών, θέσεις απασχόλησης και προοπτικές βιωσιμότητας, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ουσιαστικές δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

Σε πολλές περιπτώσεις, επιχειρήσεις με πραγματικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή χρηματοδότησης επενδύσεων αδυνατούν να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση λόγω αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων, περιορισμένων εμπράγματων εξασφαλίσεων, παλαιότερων οικονομικών επιβαρύνσεων ή επειδή το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους δεν ανταποκρίνονται στο προφίλ που προκρίνει η συνήθης τραπεζική αξιολόγηση.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι μόνο η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά κυρίως η ουσιαστική διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Τα νέα εργαλεία οφείλουν να δημιουργήσουν πραγματικά πρόσθετη χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις που σήμερα, υπό τους συνήθεις τραπεζικούς όρους, παραμένουν εκτός του χρηματοδοτικού συστήματος.

Εάν οι νέοι πόροι διοχετευθούν με ουσιαστικά τα ίδια πιστοδοτικά κριτήρια και τις ίδιες απαιτήσεις εξασφαλίσεων που εφαρμόζονται στα συμβατικά επιχειρηματικά δάνεια, υπάρχει ο κίνδυνος να χρηματοδοτηθούν κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που ήδη διαθέτουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε σημαντικά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και την προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης δημόσιας παρέμβασης.

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε, κατά την οριστικοποίηση των όρων των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων:

1. Να δοθεί σαφής προτεραιότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και τεκμηριωμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης του δανείου.

2. Η παρεχόμενη δημόσια εγγύηση να οδηγεί στην πράξη σε ουσιαστική μείωση των απαιτούμενων εμπράγματων και προσωπικών εξασφαλίσεων και να μην λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη πιστωτική πολιτική των τραπεζών.

3. Να προβλεφθεί διακριτή στόχευση ή ειδικό υπο-χαρτοφυλάκιο για επιχειρήσεις που απορρίπτονται από τον συμβατικό τραπεζικό δανεισμό κυρίως λόγω έλλειψης επαρκών εξασφαλίσεων, χωρίς να παρουσιάζουν πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας ή δυνατότητας αποπληρωμής.

4. Η αξιολόγηση των αιτημάτων να βασίζεται σε σαφή, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία, αλλά και την τρέχουσα οικονομική εικόνα της επιχείρησης, τις ταμειακές της ροές, τη συνέπεια ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, καθώς και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού ή επιχειρηματικού σχεδίου.

5. Να εξασφαλιστεί η ουσιαστική χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης, καθώς για μεγάλο μέρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας η επάρκεια ρευστότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της λειτουργίας, της απασχόλησης και της δυνατότητας πραγματοποίησης νέων επενδύσεων.

6. Να προβλεφθεί ταχεία και απλουστευμένη διαδικασία αξιολόγησης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απάντησης και σαφή αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προγραμματίζουν εγκαίρως τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους ανάγκες.

7. Να δημιουργηθεί διαδικασία επανεξέτασης αιτημάτων που απορρίπτονται από πιστωτικό ίδρυμα, ιδίως όταν η απόρριψη συνδέεται κυρίως με ζητήματα εξασφαλίσεων και όχι με την πραγματική δυνατότητα εξυπηρέτησης της χρηματοδότησης.

8. Να διασφαλιστεί η ισόρροπη περιφερειακή κατανομή των διαθέσιμων πόρων, ώστε οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας και των τοπικών οικονομιών να έχουν ουσιαστικά ισότιμες δυνατότητες πρόσβασης στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

9. Να θεσπιστεί μηχανισμός συστηματικής παρακολούθησης και δημοσιοποίησης της πορείας των χρηματοδοτήσεων, με στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το μέγεθος των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται, το μέσο ύψος των δανείων, τον αριθμό και τους βασικούς λόγους απορρίψεων, καθώς και την περιφερειακή κατανομή των πόρων.

Η μεταφορά των συγκεκριμένων πόρων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση ενός από τα πλέον επίμονα προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας: του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η επιτυχία του εγχειρήματος, κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει να αποτιμηθεί αποκλειστικά βάσει του συνολικού ύψους των δανείων που θα χορηγηθούν, αλλά κυρίως βάσει του αριθμού των βιώσιμων επιχειρήσεων που σήμερα βρίσκονται εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης και θα μπορέσουν, μέσω των νέων εργαλείων, να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια με εύλογους, ασφαλείς και βιώσιμους όρους.

Βασικό ζητούμενο είναι οι νέοι δημόσιοι πόροι να μην αποτελέσουν απλώς έναν μηχανισμό φθηνότερης χρηματοδότησης για τις ήδη τραπεζικά επιλέξιμες επιχειρήσεις, αλλά να λειτουργήσουν ως πραγματικό εργαλείο διεύρυνσης της χρηματοδοτικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, κατά τον τελικό σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων, να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων θα κατευθυνθεί στην πραγματική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και, ιδίως, στις βιώσιμες επιχειρήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας σε οικονομικά ζητήματα, παραμένει στη διάθεσή σας για συνεργασία και για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, με στόχο τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό αναπτυξιακό αποτύπωμα και να στηρίξουν ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Με εκτίμηση,

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Κρητικός Παναγιώτης Λυτρίβης Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

• Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

• Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και τις χρηματοδοτικές δράσεις.

• Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

• Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος.

• Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

• Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

• Περιφερειακή Ένωση Επιμελητηρίων Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ).

• Επιμελητήρια Περιφέρειας Πελοποννήσου.

• Ενώσεις και Συλλόγους Λογιστών – Φοροτεχνικών Πελοποννήσου.