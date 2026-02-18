Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανάμεσα σε πρόστιμα, κόστος και ευθύνες – Τι αποκάλυψαν οι πολίτες στη διαβούλευση

Η συζήτηση για τα ακαθάριστα οικόπεδα μπαίνει σε νέα φάση μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του πλαισίου «Ενεργή Μάχη», με τα σχόλια πολιτών, δήμων, μηχανικών και επαγγελματικών φορέων να αποτυπώνουν τα πραγματικά σημεία πίεσης του μέτρου.

Η εικόνα που προκύπτει δεν αφορά πλέον μόνο στην αυστηροποίηση των υποχρεώσεων, αλλά κυρίως τη λειτουργικότητα του συστήματος, το κόστος συμμόρφωσης, τα πρακτικά εμπόδια εφαρμογής και την ανάγκη ξεκάθαρου καταμερισμού ευθυνών. Η διαβούλευση λειτούργησε ως πρακτικό τεστ, αναδεικνύοντας τα κενά του προηγούμενου μοντέλου και επιβεβαιώνοντας ότι το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε πιο ώριμη και αυστηρά ελεγχόμενη φάση πρόληψης πυρκαγιών.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι ανέδειξαν τα σχόλια της διαβούλευσης

Κεντρικό θέμα στα σχόλια ήταν η εφαρμοσιμότητα του μέτρου. Πολλοί συμμετέχοντες επισήμαναν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η υποχρέωση καθαρισμού, αλλά η αδυναμία εντοπισμού ιδιοκτητών, ειδικά σε παλαιά ακίνητα, κληρονομιές χωρίς τακτοποίηση και εκτάσεις με πολλαπλούς συνιδιοκτήτες. Δήμοι και τεχνικοί φορείς τόνισαν ότι χωρίς πλήρη διασύνδεση με Κτηματολόγιο, Ε9 και ψηφιακούς χάρτες, ο εντοπισμός υπευθύνων παραμένει δύσκολος, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Ένα δεύτερο ισχυρό σημείο ήταν το κόστος. Στα σχόλια καταγράφηκε ότι για μεγάλες εκτάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής βλάστησης ή σε οικόπεδα εκτός σχεδίου, το πραγματικό κόστος καθαρισμού μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ το πρόστιμο, φθάνοντας ακόμη και τα 300-600 ευρώ ανά στρέμμα, ανάλογα με την πυκνότητα βλάστησης και την πρόσβαση. Ιδιοκτήτες υπογράμμισαν ότι η ετήσια επανάληψη της υποχρέωσης δημιουργεί σωρευτικό οικονομικό βάρος, ιδιαίτερα για ανενεργά ακίνητα χωρίς εισόδημα.

