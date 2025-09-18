Ακίνητα: Στα ύψη οι τιμές των διαμερισμάτων – Νέα άνοδος το β’ τρίμηνο του 2025

Νέος γύρος ανατιμήσεων ξεκίνησε στα ακίνητα το 2025, συνεχίζοντας την αυξητική πορεία της τελευταίας 7ετίας. Η έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ακινήτων προς ενοικίαση, ενώ οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν, ακόμη και για παλιά ακίνητα.

Την ίδια ώρα, ακόμη και προγράμματα όπως το «Σπίτι μου 2» συμβάλουν στην άνοδο των τιμών, χωρίς να επιλύουν το συνολικό ζήτημα, το οποίο είναι ότι είναι μικρή η προσφορά.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αποκαλύπτουν περαιτέρω άνοδο στις τιμές των διαμερισμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η ταχύτερη άνοδος των τιμών στις παλιές κατοικίες (άνω των 5 ετών) έναντι των νεόδμητων.

