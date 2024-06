Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2024 ο Μεσσήνιος σεφ Δημήτρης Πυλιώτης – Το Poseidon Ocean View στα «Best Greek Cuisine Restaurants» (pic΄s)

Η Ελλάδα έχει προσφέρει πολλά στην παγκόσμια γευστική κουλτούρα και συνεχίζει να το κάνει, και, μέσω ambassadors όπως ο Δημήτρης Πυλιώτης που με σεβασμό στην κληρονομιά τους, αντλώντας έμπνευση από την παράδοση, τολμούν να διαμορφώσουν το μέλλον της ελληνικής και παγκόσμιας κουζίνας.

Στους φετινούς κατόχους του Gold Award of Quality & Taste 2024, συγκαταλέγεται και το Poseidon Ocean View στην Καλαμάτα του πολυβραβευμένου σεφ Δημήτρη Πυλιώτη ο οποίος ανακηρύχθηκε για μια ακόμη φορά «Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2024», από τον οργανισμό Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy®.

Το Poseidon Ocean View που έχει τιμηθεί με την διάκριση «Best Greek Cuisine Restaurants», αποτελεί ένα εστιατόριο που υπηρετεί την ελληνική γαστρονομία με συνέπεια, δημιουργικότητα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που το καθιστούν πραγματικά ξεχωριστό και πρωτοπόρο.

Ο Δημήτρης Πυλιώτης με το περίσσιο του πάθος για την ελληνική κουζίνα και απώτερο σκοπό του να αναδείξει την καθιερώσει ως βασικό πυλώνα της παγκόσμιας γαστρονομικής κουλτούρας, έλαβε για μια ακόμη φορά τον υψηλότερο τίτλο της Ελληνικής Γαστρονομίας, σε εκδήλωση που έγινε στις αρχές Ιουνίου, σε αναγνώριση της χρόνιας προσφοράς και συνεισφοράς του.

Αξιοσημείωτες παρουσίες στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, μείζονος σημασίας για τον κόσμο της παγκόσμιας γαστρονομίας, της Valerie Brown, υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης USDA της Αμερικής, του Brad Bennet, ιδρυτή του Le Culinaire Hospitality Institute και εκπρόσωπου της Αυστραλίας, του Eric Pateman, Executive Chef και chief του Vancouver airport, του Chef Joe Barza Culinary Consultant, του Chanaka Fernando Chef De Cuisine Buda Bar Paris, της Fumiko Kono chef consultant for Japan Airlines, food producer, Journalist & Culinary creator και chef των Japan Airlines, του Nicholas Poulmentis chef και συγγραφέα βιβλίων, του Ioannis Bratsolias executive chef του Λουτράκι Casino – Hotel, , του Tony Vratsanos Executive Chef for (NOBU) Matsuhisa global group, του Νίκου Βαρβέρη ιδιοκτήτη του «Interni» Restaurant & Bar στη Μύκονο και άλλων σημαντικών ονομάτων της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής.