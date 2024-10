Αναφορές στην Καλαμάτα σε άρθρο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Η συμμετοχή της Καλαμάτας στην εκδήλωση με θέμα «Cities in Action – Making Smart Investments in Disaster and Climate Resilience in Europe», η οποία διοργανώθηκε από κοινού από την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ECHO), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2024 και στην οποία συμμετείχε η Καλαμάτα (δείτε ΕΔΩ), αποτέλεσε την αφορμή για άρθρο στην επίσημη σελίδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στο εν λόγω άρθρο σχετικά με την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης κινδύνων – καταστροφών στις πόλεις, περίοπτη θέση έχει η Καλαμάτα με αναφορές στην τοποθέτηση – εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας του Δήμου, Παναγιώτας Κουράκλη (δείτε ΕΔΩ).

Ιδιαίτερη, μάλιστα αναφορά, γίνεται στις πρωτοβουλίες της Καλαμάτας και του Παρισιού, σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες για την κλιματική ουδετερότητα.