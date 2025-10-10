Ανάγκη επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο αντί της μετατροπής του σε ποδηλατόδρομο

Η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου το 2011, με επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιούργησαν την προσδοκία επαναλειτουργίας του Σιδηροδρόμου, προσφέροντας σύγχρονες και βιώσιμες μεταφορές στην περιοχή.

Η προοπτική αυτή παραμένει τμήμα του εθνικού σχεδιασμού για τις σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς το δίκτυο εξακολουθεί να ανήκει στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή και χαρακτηρίζεται από τον ΟΣΕ ως «ενεργό με προσωρινή αναστολή λειτουργίας». Παράλληλα, είναι ενταγμένο τόσο στο Αναλυτικό Δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T/Railways – Comprehensive Network) όσο και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ – 2019), γεγονός που ενισχύει την προσδοκία αξιοποίησής του στο μέλλον.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, φαίνεται να προωθείται η εκπόνηση δύο προμελετών συνολικού ύψους 4.549.263 ευρώ, με αντικείμενο τη μετατροπή των μετρικών γραμμών του σιδηροδρομικού δικτύου Μεγάρων – Κορίνθου (44 χλμ.) και Κορίνθου – Καλαμάτας (244 χλμ.) σε ποδηλατόδρομους.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα από τοπικούς και θεσμικούς φορείς.

Με ερώτηση που κατέθεσα, μαζί με Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητούμε να αποσαφηνιστεί ο προγραμματισμός του Υπουργείου, δεδομένου ότι η μετατροπή των σιδηροδρομικών γραμμών σε ποδηλατόδρομο θα ακυρώσει τις επενδύσεις και τις μελέτες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί,

θα σημάνει οριστική ματαίωση της επαναλειτουργίας ενός ιστορικού σιδηροδρομικού δικτύου,

και θα στερήσει από την Πελοπόννησο μια σημαντική αναπτυξιακή υποδομή, ικανή να συμβάλει στη βιώσιμη κινητικότητα, την τουριστική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή. Δεδομένου ότι συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου μπορούν να αξιοποιηθούν ως άξονες προαστιακής και περιφερειακής ανάπτυξης,

πρόκειται για εθνική υποδομή μεγάλης οικονομικής και πολιτιστικής αξίας, για την οποία δαπανήθηκαν σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια,

και ότι το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (NTPG – ΣΜΠΕ) προβλέπει προτεραιότητα για τις σιδηροδρομικές γραμμές της Πελοποννήσου, ζητούμε να ενημερωθούμε ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για το συγκεκριμένο ζήτημα,

και μέσα από ποιο πλέγμα ενεργειών, με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο.

ΘΕΜΑ: Ανάγκη επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο αντί της μετατροπής του σε ποδηλατόδρομο Κύριε Υπουργέ,

Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου, το αρχαιότερο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, που κατασκευάστηκε το 1882 από τον Χαρίλαο Τρικούπη αναμφισβήτητα αποτελεί ένα έργο με μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία καθώς και μία σημαντική υποδομή για την ανάπτυξη της περιοχής.

Δεδομένου ότι στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (NTPG – ΣΜΠΕ) υπάρχει σαφής αναφορά για προτεραιότητα σε σιδηροδρομικές γραμμές της Πελοποννήσου. Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: Μέσα από ποιο πλέγμα ενεργειών και με βάση ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο; Είναι στο προγραμματισμό του Υπουργείου η αναζήτηση τεχνικών λύσεων βελτίωσης της χάραξης σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου με στόχο τη μείωση των αποστάσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του μέσου; Είναι στο προγραμματισμό του Υπουργείου η προσθήκη αξόνων προαστιακής λειτουργίας; Με βάση ποια μελέτη σκοπιμότητας το Υπουργείο αναθέτει προμελέτη για την αλλαγή χρήσης του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο; Ποιο είναι το ενδεχόμενο οικονομικό κόστος ή υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. σε περίπτωση μετατροπής του άξονα σε ποδηλατόδρομο;