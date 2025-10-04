Τελευταία Νέα
Ανακαλύπτουμε τη Μαυροζούμαινα, το μνημείο γέφυρα της Μεσσηνίας (video)

Καλεσμένη στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, που προβάλλεται καθημερινά στην τηλεόραση BEST 17:00-19:00, βρέθηκε η Κατερίνα Τζαμουράνη Αρχαιολόγος – Μουσειολογος ΕΦΑ Μεσσηνίας και μας μίλησε για την εκπαιδευτική δράση «Μαυροζούμαινα, Τα μυστήρια μιας Γέφυρας» που διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2025.

