Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους διοικητές των Νοσοκομείων

Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε τους οριστικούς νέους πίνακες με τους Διοικητές Νοσοκομείων που προκρίνονται στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.
Έτσι μετά από τις ενστάσεις, που είχαν υποβληθεί από συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν αντιρρήσεις, ο φορέας ανακοίνωσε σήμερα τόσο τους υποψήφιους που αποκλείονται όσο και τα ονόματα εκείνων που περνούν στην επόμενη φάση.
Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα σύμφωνα με το ΑΣΕΠ οι επτά (7) πρώτοι σε συνολική βαθμολογία επιλέξιμοι υποψήφιοι ανά κωδικό θέσης θα κληθούν σε συνέντευξη από την οικεία Επιτροπή.
Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2097/12-1-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ) για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, καταρτίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών οι Οριστικοί Πίνακες ανά κωδικό θέσης (701-730):
α) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων και
β) των επιλέξιμων υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους,
όπως αυτοί προέκυψαν μετά την εξέταση ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7 περ. ζ΄ του ν. 5062/2023 (Α΄183) «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις».
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 περ. (ε) του ν. 5062/2023, στους πίνακες αποκλειομένων δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων. Ως εκ τούτου, στους εν λόγω πίνακες οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) της αίτησης.
Σημειώνεται ότι οι επτά (7) πρώτοι σε συνολική βαθμολογία επιλέξιμοι υποψήφιοι ανά κωδικό θέσης θα κληθούν σε συνέντευξη από την οικεία Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7 περ. (η) και (θ) του ν. 5062/2023. Σχετική ειδοποίηση θα τους αποσταλεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξής τους.
Σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π. οι οριστικοί πίνακες όπως αυτοί προέκυψαν μετά την εξέταση έχουν ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1
|ΤΟΜΑΡΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|2
|ΧΡΟΝΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|3
|ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
|ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
|4
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|5
|ΠΕΦΑΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|6
|ΑΛΕΙΦΕΡΗ
|ΕΛΕΝΗ
|7
|ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|9
|ΚΡΙΚΑΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|1
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|2
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|3
|ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
|ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
|4
|ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΖΩΗ
|5
|ΚΡΙΚΑΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|6
|ΚΟΣΜΑ
|ΒΗΣΣΑΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ
ΤΡΟΥΠΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΡΙΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
|1
|ΦΑΡΑΝΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|480,40
|2
|ΤΟΜΑΡΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|360,55
|3
|ΡΑΛΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|333,91
|4
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|396,07
|5
|ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΕΤΡΟΣ
|333,91
|6
|ΜΠΑΚΟΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|462,64
|7
|ΜΠΙΣΤΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΗ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|453,76
|8
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|462,64
|9
|ΓΟΥΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|360,55
|10
|ΚΑΡΑΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|333,91
|11
|ΚΟΣΚΙΝΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|147,49
|12
|ΣΦΗΚΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|302,84
|13
|ΝΙΚΑ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|475,97
|14
|ΚΟΣΜΑ
|ΒΗΣΣΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|373,86
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1
|ΦΑΡΑΝΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2
|ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ
|ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|3
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|4
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|5
|ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΕΤΡΟΣ
|6
|ΛΥΤΡΙΒΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|7
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤ
|8
|ΜΠΑΚΟΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|10
|ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|11
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|12
|ΓΟΥΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|13
|ΚΑΡΑΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|14
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|15
|ΝΙΚΑ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1ος
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ος
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ος
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4η
ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5ος
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6ος
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ος
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8ος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 9ος
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10ος
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12η
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» –
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1ος
ΚΑΤΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 2ος
ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3η
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4η
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5ος
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ος
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 8ος
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9η
ΚΟΚΚΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10ος
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11η
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» –
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1ος
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ος
ΤΣΑΓΚΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3η
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 4η
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5ος
ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6η
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 7η
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 8ος
ΚΑΦΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ος
ΣΦΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10η
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 11ος
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12η
ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 13η
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14ος
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15η
ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝΠ ”Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1ος
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ος
ΤΣΑΓΚΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3η
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 413,81 350 4η
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5ος
ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6η
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 7η
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 8ος
ΚΑΦΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ος
ΣΦΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10η
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 11ος
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12η
ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 13η
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14ος
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15η
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» –
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1ος
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ος
ΤΣΑΓΚΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3η
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 413,81 350 4η
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 5η
ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6ος
ΚΑΦΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ος
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 8ος
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 9η
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10η
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11η
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12ος
ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 13η
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14ος
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15ος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1ος
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ος
ΤΣΑΓΚΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3η
ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4η
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 5η
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 6η
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 7ος
ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΦΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ος
ΣΦΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10η
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 11ος
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12η
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13η
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14ος
ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 15η
ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ν.Μ. KAΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΡΟΥΠΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1η
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 3η
ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ος
ΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5ος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6η
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 7ος
ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 462,64 350 8η
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9η
ΜΠΙΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 10η
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11ος
ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 12η
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13ος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14η
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15ος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ος
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 2η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3η
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 4ος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 5ος
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6ος
ΚΥΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 7η
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8η
ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 9η
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10ος
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11ος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12ος
ΜΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13η
ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΣΑΓΚΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 2η
ΚΑΤΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 3ος
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 4η
ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 5η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 6η
ΤΣΑΚΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7η
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 8ος
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9ος
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10ος
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11ος
ΜΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12η
ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 13ος
ΓΚΑΜΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14η
ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 1η
ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3η
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4η
ΚΥΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5η
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6ος
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7ος
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8ος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 9ος
ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 10ος
ΓΚΑΜΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11η