«Αναμένοντας την Οδύσσεια. Υπερπαραγωγή του Christopher Nollan» – Εκδήλωση της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας στην Καλαμάτα

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας τουριστικής χρονιάς, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας διοργανώνει εκδήλωση την Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Elite City Resort.

Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Αναμένοντας την Οδύσσεια. Υπερπαραγωγή του Christopher Nollan»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 26.01.2026

17:30 – 18:00: Προσέλευση Συμμετεχόντων

18:00: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

18:30: Ομιλία Προέδρου Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας

18:45: Παρουσίαση Περιφέρειας Πελοποννήσου πλατφόρμα PeloponneseConnect

19:00: Δείπνο

*Επιβεβαίωση δια τηλεφώνου: 2721080148, 6944518828.