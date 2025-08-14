Αναβαθμίζεται το γήπεδο «Π. Μπαχράμης» – Ξεκίνησαν οι εργασίες (pic’s)

Με την αθλητική καρδιά της Καλαμάτας να χτυπά δυνατά, ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης». Ένας χώρος που φιλοξενεί καθημερινά προπονήσεις, αγώνες και στιγμές περηφάνιας για την πόλη μας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά αθλητές και φιλάθλους σε ένα πιο όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον.

Η τοποθέτηση καουτσούκ θα ολοκληρωθεί εντός του Σαββατοκύριακου και θα ακολουθήσουν σημαντικές παρεμβάσεις:

Βάψιμο κερκίδων

Αλλαγή διχτυών και βάψιμο δοκαριών

Αντικατάσταση καθισμάτων

Καθαρισμός και φροντίδα του πρασίνου

Έλεγχος και συντήρηση των προβολέων

Στην επίσημη έναρξη των εργασιών παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Γιώργος Λαζαρίδης, και ο κ. Ηλίας Τσώλης, μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού και της Κοινότητας Καλαμάτας, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός και οι υποδομές του είναι προτεραιότητα για τον Δήμο.