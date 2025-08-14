Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
14
Αύγουστος
TOP
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αναβαθμίζεται το γήπεδο «Π. Μπαχράμης» – Ξεκίνησαν οι εργασίες (pic’s)

Share

Με την αθλητική καρδιά της Καλαμάτας να χτυπά δυνατά, ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης». Ένας χώρος που φιλοξενεί καθημερινά προπονήσεις, αγώνες και στιγμές περηφάνιας για την πόλη μας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά αθλητές και φιλάθλους σε ένα πιο όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον.

Η τοποθέτηση καουτσούκ θα ολοκληρωθεί εντός του Σαββατοκύριακου και θα ακολουθήσουν σημαντικές παρεμβάσεις:

  • Βάψιμο κερκίδων

  • Αλλαγή διχτυών και βάψιμο δοκαριών

  • Αντικατάσταση καθισμάτων

  • Καθαρισμός και φροντίδα του πρασίνου

  • Έλεγχος και συντήρηση των προβολέων

Στην επίσημη έναρξη των εργασιών παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Γιώργος Λαζαρίδης, και ο κ. Ηλίας Τσώλης, μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού και της Κοινότητας Καλαμάτας, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός και οι υποδομές του είναι προτεραιότητα για τον Δήμο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ