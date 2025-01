Ανεπαρκές το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τοξικές χημικές ουσίες που εκτίθενται τα παιδιά – Τι ζητούν οι ειδικοί

Την ανάγκη ελέγχου και ρύθμισης των χημικών ουσιών, αντίστοιχα με τα ισχύοντα συστήματα για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, ζητούν εμπειρογνώμονες, καθώς υπάρχει κίνδυνος αύξησης των ποσοστών χρόνιων ασθενειών στα παιδιά.

Σε έκθεση που δημοσιεύεται στο New England Journal of Medicine η ομάδα εμπειρογνωμόνων από 17 επιστημονικά ιδρύματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη Consortium for Children’s Environmental Health επισημαίνει ότι η παρασκευή συνθετικών χημικών ουσιών και πλαστικών υπόκειται σε ανεπαρκείς νομικούς ή πολιτικούς περιορισμούς, σε αντίθεση με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

