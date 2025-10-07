«Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία»: Τελική Εκδήλωση στην Καλαμάτα με ομιλίες πάνω σε καίρια θέματα της ελαιοκομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μια πλούσια σε περιεχόμενο Τελική Εκδήλωση, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία», την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας» (Ε.Ο. Καλαμάτας – Τριπόλεως, Καλαμάτα 24100).

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, που υλοποιήθηκε με στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών ελαιοκομίας από τους ελαιοκαλλιεργητές της Μεσσηνίας, προκειμένου να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), καθώς και από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με την υποστήριξη των Bayer, BASF και PJ Condelis SA, και υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με την Ένωση Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα τέλεσε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της τοπικής κυβέρνησης και θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και των οργανισμών και των εταιρειών που υποστηρίζουν το πρόγραμμα καθώς και συμμετέχοντες και συμμετέχουσες του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν 2 πάνελ συζήτησης

Το 1ο πάνελ συζήτησης: «Αντιμετώπιση επιμολυντών στην ελαιοκαλλιέργεια»

Συντονιστής: Δρ. Δημήτρης Βολουδάκης – Γενικός Διευθυντής Προγραμμάτων – Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Ομιλητές:

– κα. Νικολέτα-Κλειώ Δεναξά – Επίκουρη Καθηγήτρια Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Εργαστήριο Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος – Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας & Χημείας Τροφίμων, Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

– κ. Ηλιάδης Ιωάννης – Πρόεδρος Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων

Το 2ο πάνελ συζήτησης: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον κλάδο της ελαιοκομίας»

Συντονιστής : κ. Θέμης Κανελλόπουλος, Δημοσιογράφος BEST TV

Ομιλητές:

– κ. Θανάσης Λαγκουράνης – Γεωπόνος ΓΠΑ, MSc, Προϊστάμενος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών – ΥΠΑΑΤ

– κ. Κώστας Πεϊμανίδης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης AGROVIM S.A. – Μέλος North American Olive Oil Association (NAOOA)

– κ. Γιώργος Κατσούλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ)

Θα ακολουθήσει ομιλία σχετικά με το Ελαιοκομικό Μητρώο, από την κ. Ευσταθία Γεωργακοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας (10 min)

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Καλούμε όλους τους ελαιοκαλλιεργητές, φορείς και φίλους της ελαιοκομίας να παρευρεθούν στην εκδήλωση και να μοιραστούν μαζί μας τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν 54 ώρες εκπαίδευσης, σε έξι διήμερα μαθήματα, τα οποία υλοποιήθηκαν δια ζώσης στην Καλαμάτα.

Ο πρώτος κύκλος (20 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2025) επικεντρώθηκε σε θέματα προετοιμασίας και εγκατάστασης ελαιώνα, φυσιολογίας της ελιάς, καλλιεργητικών πρακτικών και φυτοπροστασίας σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή.

Ο δεύτερος κύκλος (5 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2025) κάλυψε οικονομικές έννοιες, διαχείριση εδάφους, νέες τάσεις και συστήματα πιστοποίησης, ποιότητα και μεταποίηση ελαιολάδου, γευσιγνωσία, επισκέψιμους ελαιώνες και ελαιοτουρισμό.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι ελαιοκαλλιεργητές απέκτησαν ολοκληρωμένη γνώση για τις σύγχρονες πρακτικές, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.

Το πρόγραμμα «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας» από την Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, αφορά έναν κρίσιμο κλάδο του ελληνικού αγροτικού τομέα και συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς του. Είναι η δεύτερη χρονιά που υλοποιείται επιτυχημένα, μετά το αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε πραγματοποιηθεί στην Βόρεια Κυνουρία. Επιδίωξη του οργανισμού αποτελεί η συνέχιση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.