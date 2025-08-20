Τελευταία Νέα
Ανοιχτό Εργαστήριο Γλυπτικής στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Μεσσήνης

Ανοιχτό Εργαστήριο Γλυπτικής, πραγματοποιείται από 23 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου 2025, στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Μεσσήνης,  καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, δηλαδή από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Βασικοί συντελεστές του εργαστηρίου είναι ο γλύπτης Ιωάννης Γκούζος και ο ζωγράφος και γλύπτης Γιώργης Βραχνός.

Το εργαστήριο είναι ελεύθερο για το κοινό. Δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στο τηλέφωνο: 690 714 9052.

Διοργανώνεται από την  Α.Μ.Κ.Ε. COUP D’ETART, το Υπουργείο Πολιτισμού και  τον Δήμο Μεσσήνης.

