Άνοιξαν τα σχολεία: Ανιχνεύθηκαν 14.000 κρούσματα μέσω των self test (audio)

Περί τις 14.000 τα ενεργά κρούσματα που ανιχνεύθηκαν μέσω self test χθες βράδυ στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω self test σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας. Όπως αναφέρουν πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πληθυσμού κατά του κορωνοϊού από την αρχή της πανδημίας: 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι – τις προηγούμενες φορές στους ελέγχους των σχολείων ήταν μικρότερος ο αριθμός, καθώς έκαναν έλεγχο μόνο οι ανεμβολίαστοι, ενώ πλέον και οι εμβολιασμένοι- και αυτό γίνεται χάρη στη λειτουργία των σχολείων.

Από τον έλεγχο ανιχνεύθηκαν περίπου 14.000 εν δυνάμει κρούσματα, τα οποία, όπως επισημαίνουν, δεν θα είχαν βρεθεί αν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν. «Όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του self test είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στη σχολική κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Άλλη μία απόδειξη ότι πέρα από τους αυτονόητους παιδαγωγικούς και ψυχοσυναισθηματικούς λόγους, η λειτουργία των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς υγειονομικούς σκοπούς» ανέφεραν.

Από σήμερα η είσοδος μαθητών και εκπαιδευτικών, εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, γίνεται μόνο με επίδειξη αρνητικού test. Ειδικότερα για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου τα απαραίτητα self test θα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Ρεπορτάζ Ελ. Κολύβα πηγή: www.ertnews.gr

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟΝ BEST 97,3 ΣΙΟΥΤΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Για τη διάχυτη ανησυχία που υπάρχει μίλησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του BEST 97,3 και τη Δέσποινα Ηλιοπούλου ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας Γ. Οικονομόπουλος, εκφράζοντας την διάχυτη ανησυχία του.

https://best-tv.gr/wp-content/uploads/2022/01/Οικονομόπουλος-Γρ.-στον-BEST-973.mp3

Ενημέρωση παρείχε και η Διευθύντρια Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Θ. Σιούτη