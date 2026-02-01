Ανταλλάγματα για την αύξηση του κατώτατου μισθού ζητούν οι μικρομεσαίοι με 120 δόσεις για χρέη στα ταμεία

Στα 35 ευρώ τοποθετούν τον πήχη των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό τα επιστημονικά ιδρύματα των μικρομεσαίων στα πορίσματα που κατέθεσαν στην επιτροπή διαβούλευσης. Ωστόσο, οι επαγγελματικοί φορείς των εμπόρων, και των επαγγελματοβιοτεχνών (ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ) θα δέχονταν και μια αύξηση στα 50 ευρώ αν η κυβέρνηση προχωρούσε στην ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων τους που θα βελτίωναν τη ρευστότητα της αγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου του 2026 να είναι ίση με το άθροισμα της πραγματικής παραγωγικότητα συν τον πληθωρισμό, που σημαίνει μια αύξηση γύρω στο 3,7% ενώ η πρόταση του επιστημονικού ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ κινείται στο 4%. Τα ποσοστά αυτά οδηγούν σε μια αύξηση της τάξης των 35 ευρώ και διαμορφώνουν κατώτατο μισθό 915 ευρώ. Η απόφαση ωστόσο λαμβάνεται από την κυβέρνηση και μέχρι σήμερα οι αυξήσεις ήταn πολύ η πιο πάνω από τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων.

Το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η αύξηση να φτάσει φέτος στα 50 ευρώ εμ τον κατώτατο στα 930 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2026 και το 2027 –που αναμένεται να γίνουν οι εκλογές- με την νέα αύξηση ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τον στόχο που έθεσε η κυβέρνηση για 950 ευρώ και να φτάσει στα 970 ή και 980 ευρώ.

Οι επαγγελματικοί φορείς των μικρομεσαίων είναι διατεθειμένοι να σηκώσουν το βάρος μεγαλύτερων αυξήσεων όπως λένε στελέχη τους στο Capital.gr, αλλά με αντάλλαγμα την ικανοποίηση 4 αιτημάτων που θα τονώσουν τη ρευστότητά τους.

Αυτά που ζητούν από την κυβέρνηση είναι:

*Ενεργοποίηση νέας ρύθμισης 120 δόσεων για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.

*Περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών.

*Ολοσχερής κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα Νομικά πρόσωπα (εταιρίες) και σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

