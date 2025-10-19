Αντιδράσεις για την πρόθεση μετατροπής της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόθεση μετατροπής της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου–Καλαμάτας, μήκους 244 χιλιομέτρων σε ποδηλατόδρομο.

Κάτοικοι και φορείς θεωρούν ότι αυτό θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για τον σιδηρόδρομο ενώ πάγιο αίτημα παραμένει η επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου.