Αντίστροφη μέτρηση για τον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων

Λιγότερες από 20 ημέρες απομένουν για να εκπνεύσει η προθεσμία συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό που αφορά στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Όπως επισημαίνουν πηγές στο ypodomes.com, εκτός από την Chevron και την Helleniq Energy που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εδώ και καιρό και δεν αποκλείεται να υπάρξει μεταξύ τους κοινοπρακτικό σχήμα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από άλλες εταιρείες αλλά το ποιοι εν τέλει θα καταθέσουν προσφορά αναμένεται να καταγραφεί μια ανάσα πριν την εκπνοή του χρόνου, δηλαδή στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ενεργειακοί κολοσσοί όπως BP και Eni, που έχουν κάνει ήδη εδώ και έναν μήνα κάνει τις πρώτες συζητήσεις τόσο με την ΕΔΕΥΕΠ όσο και με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχώρησαν στο επόμενο βήμα, δηλαδή να μπουν στο data room για να εξετάσουν τα σεισμικά δεδομένα των τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων. Διερευνητική… όμως για τα μπλοκς έχει γίνει και από άλλους σημαντικούς παίκτες, όπως προσθέτουν οι ίδιες πηγές. Για να είναι ωστόσο διασφαλισμένη η συμμετοχή των εταιρειών στον διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να έχουν καταθέσει επίσημα τις προσφορές του για τα μπλοκ που θέλουν να διεκδικήσουν.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι η Helleniq Energy δημιούργησε ξεχωριστές εταιρείες για κάθε παραχώρηση. Πρόκειται για τις «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης Ι», «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ» και «Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου» – οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων – φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο το έντονο ενδιαφέρον της για τον διαγωνισμό.

