Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
8
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Απάτες με τεχνητή νοημοσύνη: Aύξηση κατά 1.600% στην κλωνοποίηση φωνής

Share

Σε μεγάλη έξαρση βρίσκονται οι τηλεφωνικές απάτες μέσω τεχνολογίας «κλωνοποίησης φωνής», σύμφωνα με όσα αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη εκπομπή του ΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή ο Διονύσης Ξενάκης, επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ, κατά τη διετία 2023–2024 οι περιπτώσεις απάτης με απομίμηση φωνής πενταπλασιάστηκαν, ενώ από το τέλος του 2024 έως τις αρχές του 2025 εκτινάχθηκαν 17 φορές, σημειώνοντας συνολική αύξηση που αγγίζει το 1600%.

Βάσει των δεδομένων που αναλύθηκαν, η μέση οικονομική ζημία ανά θύμα τέτοιας πρακτικής φτάνει τα 1.400 ευρώ. Χαρακτηριστικό της έκτασης του κινδύνου είναι συμβάν σε διεθνή τράπεζα, όπου στέλεχος παραπλανήθηκε από κλήση με τεχνητά αλλοιωμένη φωνή που προσομοίαζε σε πελάτη, οδηγώντας σε παράνομη μεταφορά κεφαλαίων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode