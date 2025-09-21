Τελευταία Νέα
ΥΓΕΙΑ

Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566 – Ανάρτηση του Υπ. Υγείας

Στο νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία, από την 1η Οκτωβρίου, αναφέρεται με νέα ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης: : Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλική και όλα αυτά δωρεάν. Από 1η Οκτωβρίου όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ», έγραψε.

Στην ανάρτηση προστέθηκε και το βίντεο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του νέου αριθμού 1566.

Η γραμμή λειτουργεί δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας έναν ενιαίο δίαυλο επικοινωνίας για ζητήματα υγείας.

