Από 1η Οκτωβρίου ξεκινά η δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου, τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η υποχρεωτική δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου από τους ελαιοπαραγωγούς, μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΥπΑΑΤ. Η δήλωση συγκομιδής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου του 2026.

Να επισημάνουμε ότι η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής από τους ελαιοπαραγωγούς είναι υποχρεωτική ακόμη και όταν η παραγωγή είναι μηδενική.

Όπως αναφέρει η σχετική υπουργική απόφαση, η δήλωση συγκομιδής γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής από τον παραγωγό και την ολοκλήρωση της παράδοσης του νωπού ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο ή στη μονάδα επεξεργασίας – μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς.

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί της επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλκιδικής θα είναι οι πρώτοι που θα κάνουν τη δήλωση συγκομιδής. Σε περίπτωση που ένας ελαιοπαραγωγός έχει διαφορετικές ποικιλίες ελιάς θα πρέπει να προχωρά και στην αντίστοιχη δήλωση για την κάθε ποικιλία ελιάς. Επίσης αν έχει πολλά αγροτεμάχια θα πρέπει να κάνει για το καθένα ξεχωριστά.

Πως γίνεται η δήλωση

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής γίνεται με την είσοδο του υπόχρεου στην ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς» (εδώ) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πριν γίνει δήλωση συγκομιδής πρέπει να γίνει επικαιροποίηση ελαιοκομικού μητρώου

Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι ελαιοπαραγωγοί είναι ότι πριν την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής, όπου απαιτείται, γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων της ελαιοκομικής εκμετάλλευσης, ύστερα από αίτημα του ελαιοπαραγωγού, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο Ελαιοκομικό Μητρώο. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, πριν την οριστική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές όσον αφορά στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενες ποικιλίες και στις αποδόσεις των ελαιοτεμαχίων.

Την ευθύνη για την ορθή υποβολή της δήλωσης συγκομιδής φέρουν οι ελαιοπαραγωγοί.

Ο έλεγχος και η επαλήθευση των στοιχείων τους πραγματοποιείται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχει επικαιροποιηθεί το ελαιοκομικό μητρώο δεν μπορεί να γίνει δήλωση συγκομιδής από τον παραγωγό.

Για όσους παραγωγούς απαιτείται εγγραφή ή τροποποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο, η σχετική αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στην αρμόδια ΔΑΟΚ μαζί με:

Τελευταίο ΟΣΔΕ με χάρτες (αν υπάρχει)

Αρχείο συντεταγμένων (excel)

Τι στοιχεία χρειάζονται για τη δήλωση συγκομιδής

Για τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής, στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής κατά την παραλαβή του ελαιοκάρπου από τις ελαιοκομικές επιχειρήσεις, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ελαιοκαλλιεργητή,

β) η ποικιλία ελιάς,

γ) ο δεκατριψήφιος κωδικός “ελαιοτεμαχίου” του “Ελαιοκομικού Μητρώου”,

δ) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά “ελαιοτεμάχια” της εκμετάλλευσης, η ποσότητα ελαιοκάρπου που αντιστοιχεί σε κάθε “ελαιοτεμάχιο”.

Έλεγχοι και Κυρώσεις

Οι ΔΑΟΚ πραγματοποιούν ετησίως ελέγχους σε δείγμα τουλάχιστον 5% των δηλώσεων συγκομιδής, το οποίο προσδιορίζεται με βάση ανάλυση κινδύνου.

Οι παραβάσεις (ανακριβή στοιχεία, μη υποβολή δήλωσης κ.ά.) επισύρουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 60 έως και 5.000 ευρώ, ανάλογα με το πλήθος των ελαιοδέντρων. Σε περιπτώσεις υποτροπής, τα ποσά προσαυξάνονται κατά 50%.

