Από τις 8 Οκτωβρίου ξεκινά η παροχή Οικονομικών Βοηθημάτων Χριστουγέννων 2025 σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους της Μεσσήνης

Ξεκινάει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 η υποβολή αιτήσεων για την παροχή των Οικονομικών Βοηθημάτων Χριστουγέννων 2025 σε οικονομικά αδύνατους και ασθενείς κατοίκους της πόλης της Μεσσήνης από το Κληροδότημα «Νικολάου Αθ. Χιώτη». Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως ανακοινώθηκε από το Κληροδότημα οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Ιατρική Βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

2)Φωτοτυπία ταυτότητας

3)Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικ. έτους 2025

4)Ε9 οικ. έτους 2025

5)Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας κ οικογενειακής κατάστασης

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στο ισόγειο του Δημαρχείου.