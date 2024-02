Από το Ναυαρίνο μέχρι τις «ελληνικές Μαλδίβες» – Πού θα ανοίξουν νέα ξενοδοχεία

Περισσότερα από 60 ξενοδοχειακά projects θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τετραετία. Τέσσερα στα 10 θα λειτουργούν κάτω από τη σκέπη διεθνών brands, σύμφωνα με τον οδηγό «Greek Market Report | Hotel Investments 2024 – 2027» της Travelworks Public Relations.

Οι νέες επενδύσεις πιστοποιούν την μεγάλη δυναμική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Πολλά είναι τα ξενδοχεία που θα ανοίξουν στην Αθήνα τα επόμενα δυο χρόνια. Μεταξύ αυτών το «91 Athens Riviera» το πολυτελές Camping υπό την διαχείριση της Domes Resorts. Στο κέντρο της Αθήνας θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2024, το boutique hotel στη Ζαλοκώστα του Ομίλου Λάμψα, με 19 σουίτες.

Ένα ακόμη ξενοδοχείο το Roc Club, θα προσθέσει στο portfolio της η Grecotel. Το ξενοδοχείο θα ανοίξει τον Μαιο του 2024, κοντά στην Λίμνη Βουλιαγμένης.

Η Brown θα ανοίξει δυο ξενοδοχεία το Brown Museum, 93 δωματίων στην οδό Μπουμπουλίνας και το Domino Brown στην Οδό Θεμιστοκλέους με 46 δωμάτια, ενώ το 2025 θα ανοίξει ένα ακόμη το Villa Brown Sans Rival στη διασταύρωση Λιοσίων και Κων. Παλαλαιολογου, με 46 δωμάτια.

H επανεμφάνιση της Hilton

Το 2025 δυο brands της αλυσίδας Hilton θα κάνουν την εμφάνιση τους. Το Conrad Hotels & Resorts και Conrad Residences στο ακίνητο του πρώην Hilton Athens με 280 δωμάτια και σουίτες και το Waldorf Astoria Residences με 50 διαμερίσματα στο ίδιο ακίνητο σε συνεργασία με την TEMES SA και το Olayan Group, μια επένδυση 1340 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Radisson RED στοχεύει να λειτουργήσει στο τέλος του 2025, το Mitropoleos Square Athens Radisson RED (125 δωμάτια) στην Οδό Μητροπόλεως.

Επίσης ένα ακόμη ξενοδοχείο της Radisson θα ανοίξει το 2025 το Radisson Theatrou Square ένα δεύτερο joint venture μεταξύ της Radisson και της Gnosis Investments με 172 δωμάτια.

To Costa Navarino

Το 2027 εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και το δεύτερο Mandarin Oriental στην Ελλάδα μετά από αυτό στο Costa Νavarino που άνοιξε πέρυσι. Θα βρίσκεται στο «Ελληνικό» ένα ξενοδοχείο συνεργασίας της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development . Θα διαθέτει 123 δωμάτια. Επίσης ένα ακόμη ξενοδοχείο 200 δωματίων και 49 κατοικιών θα λειτουργήσει στο ελληνικό προϊόν συνεργασίας των δυο εταιρειών. Η συνολική επένδυση των δυο ξενοδοχείων ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ.

Το 2027 θα ανοίξει τις πύλες του και το Hard Rock Hotel & Casino Athens, στο Ελληνικό συνεργασία της Hard Rock International και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Μια επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ με το ξενοδοχείο να διαθέτει 1.000 δωμάτια.

Άλλα ξενοδοχεία που σχεδιάζονται στην Αθήνα είναι το 5στερο του Mitsis Hotels Group στο ιστορικό κτίριο του Σλήμαν στην Πανεπιστημίου, επένδυσης 36 εκατ. ευρώ και το νέο «Πεντελικόν» του Ομίλου Δούζογλου, το οποίο θα είναι το πρώτο Curio Collection by Hilton στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το ibis Athens Museum Hotel θα είναι το δεύτερο Ibis στην Αθήνα και το τρίτο στην Ελλάδα. Το ξενοδοχείο της Accor είναι μια επένδυση της Boissée Finances, ύψους 33,4 εκατ. ευρώ. Θα διαθέτει 327 δωμάτια.

Η «επέλαση» των Ισραηλινών

Το καλοκαίρι του 2024 ένα ακόμη ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων θα ανοίξει στην Ομόνοια το Vision Omonia της Finders TMI (Tailor Made Investments) που θα διαθέτει 42 δωμάτια.

Μια ακόμη Ισραηλινή αλυσίδα, η Isrotel Hotels μέσω της θυγατρικής της ALUMA Hotels & Resorts, θα λειτουργήσει το 4στερο SKYLARK (199 δωμάτια) κοντά στην Ομόνοια, το ANISE Hotel, στου Ψυρρή και το ADIA (218 δωμάτια) στο τέλος της χρονιάς.

Επενδυτικό ενδιαφέρον για νέα ξενοδοχεία υπάρχει και για τον Πειραιά. Την άνοιξη του 2024 θα λειτουργήσει το “IP14” project, στην Πολυτεχνείου, ενώ το Mediterranean αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 από την DKG Development, με 58 διαμερίσματα στην Μαρίνα της Ζέας.

Αλλά και το Mitsis Hotels Group σχεδιάζει το Mitsis N’U Piraeus Port, στο ιστορικό κτίριο Μεταξά στhν Οδό Αριστείδου, 103 δωματίων τεσσάρων αστεριών.

Στον Πειραιά αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2024, να ξεκινήσουν οι εργασίες για την μετασκευή του πρώην Mistral Hotel του SCD Group LTD, του Θοδωρου Δούζογλου, το οποίο θα γίνει ξενοδοχείο 83 δωματίων σε συνεργασία με ένα Brand της Hilton.

Στο Πόρτο Χέλι

Στην Πελοποννησιακή Ριβιέρα ξεχωρίζουν το ξενοδοχείο Six Senses Porto Heli που πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του το 2026, συνεργασία της CBE Capital, της Taconic Capital και της οικογένειας Γούτου. Επίσης το μέχρι το 2026, το Πόρτο Χέλι θα υποδεχτεί το πρώτο Waldorf Astoria Hotel & Resort στην Ελλάδα, μια επένδυση που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ από την Scarlet Beach S.A. Το εγχείρημα αυτό καταλαμβάνει ένα εκτεταμένο κτήμα 234 στρεμμάτων, γνωστό παλαιότερα ως Ermioni Club.

Επίσης το 2026, στο Πόρτο Χέλι θα ξεκινήσει το AKS Hinitsa Bay του δισεκατομμυριούχου Paul Coulson στη θέση του πρώην AKS Hinitsa Bay και θα ακολουθήσει το AKS Porto Heli Hotel.

Λιγο μακρύτερα στην Ερμιόνη θα αναπτυχθεί το Hydra’s Art Residencies της Plepi Land Development Ltd, ενός ομίλου που εδρεύει στην Κύπρο. Μία επένδυση ύψους 119 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία διαχειρίζεται η ισπανική Barceló Hotels & Resorts.

Μια ακόμη μεγάλη επένδυση στην περιοχή είναι το Kilada Hills, που βρίσκεται στην Κοιλάδα της Ερμιόνης, μια επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ, 90 βίλες και ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Στην ίδια περιοχή η Golden Land Goutos ανεδείχθη μοναδικός πλειοδότης για ένα προνομιακό ακίνητο στην περιοχή της Βερβερόντα, του ΤΑΙΠΕΔ.

Από την Μύκονο έως την Φολέγανδρο

Σημαντικές επενδύσεις υλοποιούνται και στα νησιά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Deos by Myconian Collection, που πρόκειται να ανοίξει τον Μάιο του 2024, στη Μυκονο, με 70 δωμάτια και σουίτες. Επίσης το Numo Mykonos, το δεύτερο “Numo Resort” μετά το αδελφό του ακίνητο στην Κρήτη, είναι έτοιμο να ανοίξει το καλοκαίρι του 2024 στην παραλία Καλαφάτης στη Μύκονο.

Στη Μύκονο επενδύει και ο Όμιλος Mitsis Hotels και συγκεκριμένα στην Ελιά. Μια επένδυση άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ. Το εκτεταμένο θέρετρο θα προσφέρει 194 κλίνες και θα διαθέτει ένα μείγμα από βίλες και κατοικίες,

Στην Σαντορίνη την άνοιξη του 2024 θα ανοίξει το Santo Mine Oia Suites του Metaxa Hospitality Group, ενώ το καλοκαίρι θα λειτουργήσει το Domes Novos. Στην Τήνο θα λειτουργήσει το Odera Tinos (77 δωματίων) ενώ αναβαθμίζεται επίσης το Tinos Beach της Attica Blue Hospitality, με 180 δωμάτια.

Στο γαλήνιο νησί της Φολεγάνδρου, το θέρετρο Gundari πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του τον Μάιο του 2024, υπό τη διαχείριση της HotelBrain. Στην Πάτμο το ακίνητο της SMERemediumCap (SMERC) που ήταν γνωστό ως Patmos Aktis Suites & Spa πρόκειται να επαναλειτουργήσει το καλοκαίρι του 2024 ως Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa.

Στην Τζιά το One&Only Kea Island πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το 2024, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Andronis Minois στην Πάρο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την άνοιξη του 2024. Στο ίδιο νησί η Vivium Holding, με έδρα το Ντουμπάι, κάνει την είσοδό της στον τομέα της φιλοξενίας με την αγορά ενός boutique ξενοδοχείου στο νησί της Πάρου.

Δίπλα στη Νάξο το ξενοδοχείο Naxos Resort Beach Hotel, πρόκειται να ανακαινιστεί πλήρως από την Attica Blue Hospitality.

Νέα ξενοδοχεία ανοίγουν και στη Χίο όπως το Pearl Island Chios Hotel & Spa που θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2024 και το οποίο διαχειρίζεται η Modus Amplio. Επίσης το Xenia Chios, το οποίο πρόκειται να ανοίξει το 2024, και ανήκει σε θυγατρική του Ομίλου Τσάκος, την Avlum SA.

Στη Ρόδο ο όμιλος Mitsis Hotels σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη 400 εκατομμυρίων ευρώ στη βόρεια περιοχή της Αφάντου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026.

Στα Ιόνια Νησιά ξεχωρίζουν οι επενδύσεις του Domes Maison Corfu που αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του μετά το καλοκαίρι του 2024 στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Στην Κέρκυρα θα αναπτυχθούν δυο νέες ιδιοκτησίες υπό την επωνυμία Mayor Hospitality.

Εκτός από την Κέρκυρα νέα ξενοδοχεία ανοίγουν στην Κεφαλονιά, το Louis Apostolata Island Resort και στη Ζάκυνθο, το King Jason Zante του Ομίλου Louis Hotel. Στις “ελληνικές Μαλδίβες” στους Πεταλιούς της Εύβοιας το Six Senses Megalonisos στοχεύει να ανοίξει μέχρι το τέλος του 2027.

Κρήτη

Σημαντικός προορισμός για επενδύσεις είναι και η Κρήτη με την InterContinental Resort να ανοίγει το 2024 το πρώτο InterContinental Resort Crete. Το εγχείρημα αυτό, που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, είναι μια συνεργασία μεταξύ της Hines και της Henderson Park, η οποία λειτουργεί από τον όμιλο Y&T Daskalantonakis Knossian Group.

Επίσης το Elios Hill της MK Hotel Collection της Μαρίτας Καράτζη θα ανοίξει στην Χερσόνησσο τον Ιούλιο του 2024 με 275 δωμάτια, μια επένδυση 42,5 εκατ. Ευρώ. Από την Κρήτη εισέρχεται στην ελληνική τουριστική αγορά και η Rosewood Hotels & Resorts’ με το άνοιγμα το 2025 του Rosewood Blue Palace στην Ελούντα σε συνεργασία με την Phaea Hotels & Resorts της Οικογένειας Σμπώκου.

Το Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection by Hilton, είναι μια ακόμη επένδυση στην Κρήτη ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας δικαιόχρησης της Τσιλεδάκης Α.Ε. με την Hilton. To ξενοδοχείο θα ανοίξει το 2026 με 85 δωμάτια, το καθένα με ιδιωτική πισίνα.

Λιγο μακρύτερα από τα Χανιά στην Κίσσαμο ετοιμάζεται το Ikos Kissamos Resort που πρόκειται να ανοίξει το 2025, και σηματοδοτεί την πρώτη κάθοδο του ομίλου Sani/Ikos στο νησί.

Στην ανατολική άκρη της Κρήτης στην Ελούντα ετοιμάζεται το Elounda Hills που ξεκίνησε από τον κατασκευαστικό όμιλο Mirum του Vitali Borisov,

Θεσσαλονίκη

Νέες αφίξεις καταγράφονται και στη Βόρειο Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη η Electra Hotels πρόκειται να αναπτύξει το δεύτερο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Εθνικής Αμύνης, με στόχο την ολοκλήρωσή του το 2027. Επίσης στη θεσσαλονίκη το NYX Thessaloniki, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το φθινόπωρο του 2024, και είναι το πρώτο εγχείρημα του ισραηλινού ομίλου Fattal στη συμπρωτεύουσα.

Στη Χαλκιδική το Zoëtry Halkidiki Resort & Spa, πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του τον Μάιο του 2024, και είναι το πρώτο κατάλυμα στην Ελλάδα για το διάσημο brand Zoëtry.

Το καλοκαίρι του 2025 θα κάνει ντεμπούτο στη Χαλκιδική το Mitsis Hotels με ένα νέο θέρετρο πέντε αστέρων στη Σάρτη, μετά από μια στρατηγική συμφωνία διαχείρισης 20 ετών με την Happy Holidays S.A.

Στη Χαλκιδική ξεχωρίζει και το έργο του Νησιού Διάπορος το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2026 από τη ΣΤΑΝΤΑ ΑΕΔΑ του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη.

Και πάλι στη Χαλκιδική το καλοκαίρι του 2025 αναμένεται να κορυφωθεί η επένδυση ύψους 108 εκατ. ευρώ της Goldman Sachs Asset Management (GSAM) που σηματοδοτεί την ανακαίνιση και επέκταση τριών από τα έξι G-Hotels που βρίσκονται πλέον υπό την ιδιοκτησία της: το Athos Palace, το Pallini Beach και το Theophano Imperial Palace.

Επενδύσεις υλοποιούνται την περίοδο αυτή και στη Πελοπόννησο. Το Radisson Blu Resort, Μάνη, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το 2025.Σε ένα ορεινό προορισμό επεκτείνεται η Lampsa με την ριζική ανακαίνιση του Elatos Resort, στην καρδιά του Παρνασσού.

Ο όμιλος Fattal Group επεκτείνει το αποτύπωμά του στην Ελλάδα με την απόκτηση του Castle Kandia στο Ναύπλιο, το οποίο προβλέπεται να επαναλειτουργήσει το 2024 υπό το αξιόλογο εμπορικό σήμα Limited Edition by Leonardo.Τέλος στην Πάλαιρο της Αιτωλοακαρνανίας, αναμένεται να ανοίξει το 2026, το Banyan Tree Varko Bay της Accor , ένα θέρετρο πέντε αστέρων.