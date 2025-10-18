Αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας από τις ποινικές δίκες λόγω σοβαρών ελλείψεων στην Εισαγγελία

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, εκφράζει τη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου και προχωρά σε αποχή από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων από σήμερα 18 Οκτωβρίου, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2025, διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των Εισαγγελιών Λακωνίας και Μεσσηνίας που πλήττει σοβαρά την ομαλή απονομή της Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου, οι οποίοι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κηρύξει αποχή από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών από 18-10-2025 έως και 31-10-2025, λόγω της σοβαρότατης υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας που συνεχίζει να υπολειτουργεί με αρνητικότατες συνέπειες στην εν γένει απονομή της Δικαιοσύνης, παρά την επανειλημμένες εκκλήσεις, διαμαρτυρίες και αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου, ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ η οποία επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μεσσηνίας.

Σημειώνεται ότι για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Εφετείου Καλαμάτας είναι απαραίτητη η δημιουργία μίας θέσεως Αντεισαγγελέα Εφετών, επίσης είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός Αντεισαγγελέα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας καθώς και η κάλυψη των τεραστίων κενών στις θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων που απασχολούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας

Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αποφασίζει την αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών από 18-10-2025 έως και 31-10-2025.

Το γενικό πλαίσιο της αποχής έχει ως εξής:

1/ Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο :

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Η αποχή καταλαμβάνει

(α) αιτήσεις αναστολής

(β) περιπτώσεις απολογίας κατηγορουμένου ενώπιον ανακριτή, όπου δεν υφίσταται συνοδεία

2/ Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Διευκρινίζεται ότι η αποχή δεν καταλαμβάνει:

Α) αυτόφωρα και συνοδείες

Β) τη διενέργεια πράξεων ενώπιον Εισαγγελικής Αρχής και ενδεικτικά την κατάθεση εγκλήσεων, τη λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας κ.λπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ) (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ)