Αποδείξεις: Έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ – Οδηγός για τη φορολογική δήλωση

Τη δυνατότητα να πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026 για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος κερδίζοντας έκπτωση που μπορεί να φθάσει έως και 2.200 ευρώ έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους.

Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έως το τέλος του έτους θα πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα και θα λάβουν αποδείξεις από 20 κατηγορίες επαγγελμάτων θα δουν το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουν το 2026 να είναι ελαφρύτερο έως και 2.200 ευρώ.

Οι e-αποδείξεις

Για να πετύχουν τη φορο-έκπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: