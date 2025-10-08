Αποδίδει ο νέος ΚΟΚ: Μειώθηκαν τα τροχαία δυστυχήματα -Εντός αστικού ιστού τα περισσότερα ατυχήματα [στοιχεία]

Ασέβεια, επιθετικότητα, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στους δρόμους, ελλιπής συγκέντρωση, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της οδικής συμπεριφοράς του Έλληνα οδηγού.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μόνο τον Σεπτέμβριο στην Αττική, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 663 τραυματίστηκαν σε 559 τροχαία. Βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις από την Τροχαία Αττικής. Από τους τραυματίες, οι 8 ήταν σοβαρά και οι 655 ελαφρά.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ιαβέρης, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην Αττική και οδηγός αγώνων – εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς, μιλά στο Iefimerida.gr και εξηγεί αναλυτά τους λόγους που σημειώνονται εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα καθημερινά στη χώρα μας.

Τι πρέπει να προσέξουμε; Πώς μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση. Όπως αναφέρει μόνο 5 στους 10 φορούν ζώνη ασφάλειας μπροστά και 1 στους 10 στο πίσω κάθισμα. «Αν όλοι έβαζαν ζώνη θα είχαμε μια επιπλέον μείωση της τάξεως του 20 -30 % των θανάτων από τροχαία. Το ίδιο ισχύει με το κράνος και τον απαραίτητο εξοπλισμό στις μηχανές».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ