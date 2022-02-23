Απόκριες στη Μεσσήνη -Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Χορευτικές εκδηλώσεις, ταξίδι στην ιστορία του καρναβαλιού της Μεσσήνης μέσω βιντεοπροβολής, το παραδοσιακό “γαϊτανάκι” και το έθιμο της φωτιάς εμπλουτίζουν τις φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Μεσσήνης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/3/2022
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
11:00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
11:30 ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ «Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
12:30 «ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
20:00 ΤΙΜΑΜΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΩ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/3/2022
11:30 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΛΑΣ. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
Η ΒΑΜΑΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
12:30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
ΠΕΤΑΛΙΔΙ
10:30 ΠΕΤΑΓΜΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΦΑΡΟΣ» ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ 5-7/3/2022 ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ «ΤΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ» ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ».
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε ανοιχτούς χώρους, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.