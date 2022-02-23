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Απόκριες στη Μεσσήνη -Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

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Χορευτικές εκδηλώσεις,  ταξίδι στην ιστορία του καρναβαλιού της Μεσσήνης μέσω βιντεοπροβολής, το παραδοσιακό “γαϊτανάκι” και το έθιμο της φωτιάς εμπλουτίζουν τις φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Μεσσήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/3/2022

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

11:00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

11:30 ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ «Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

12:30 «ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

20:00 ΤΙΜΑΜΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΩ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/3/2022

11:30 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ ΣΥΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΛΑΣ. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

Η ΒΑΜΑΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

12:30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

ΠΕΤΑΛΙΔΙ

10:30 ΠΕΤΑΓΜΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΦΑΡΟΣ» ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ 5-7/3/2022 ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ «ΤΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ» ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ».

 

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε ανοιχτούς χώρους, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

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