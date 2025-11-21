Απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2025 – 208 αγροτοδασικές πυρκαγιές στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας (video)

Στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου 2025 προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας παρουσία εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας καταγράφηκαν 204 αγροτικές (236 στρέμματα) και 4 δασικές (15,5 στρέμματα). Για “δύσκολη και απαιτητική περίοδο” έκανε λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παντελής Δρούγας, συμπληρώνοντας ότι το πιο σημαντικό ήταν ότι δεν υπήρξε καμία ανθρώπινη απώλεια. Όπως διευκρίνισε, τα περιστατικά των πυρκαγιών εκδηλώθηκαν σε Ασπρόχωμα, Ασπροπουλιά, Θουρία, Μικρομάνη, Σπερχογεία, Πλατύ, Ξηροκάμπι Λεΐκων, και Γιαννιτσάνικα, και σε όλα η κινητοποίηση ήταν άμεση.

Σε ετοιμότητα οι Υπηρεσίες του Δήμου

Ο Αντιδήμαρχος εστίασε στην ετοιμότητα του Δήμου Καλαμάτας να συνδράμει σε κάθε περιστατικό υπό τις οδηγίες και το συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. “Θέλω να τονίσω ότι ο Δήμαρχος κάθε μήνα υπογράφει την επιφυλακή που εκδίδεται με το προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Αυτό μάς έδωσε την αναγκαία ετοιμότητα και την ταχύτητα που απαιτούν οι κρίσεις. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με συνέπεια και επαγγελματισμό σε κάθε συμβάν. Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση, κανένα κενό, και η συνεργασία μας ήταν άριστη και ουσιαστική. Ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος ήμουν παρών στα περισσότερα περιστατικά για να αξιολογώ την κατάσταση επιτόπου, να συντονίζω τις δυνάμεις και να στηρίζω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των υπαλλήλων και των εθελοντών. Τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου παρέμειναν σε μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα, χάρη στην υπεύθυνη οργάνωση, τον τακτικό έλεγχο και τη συνεχή υποστήριξη του Γραφείου Κίνησης”.

Τα εύσημα έδωσε ο Αντιδήμαρχος και στους εθελοντές λέγοντας “απέδειξαν για ακόμα μία χρονιά την ανεκτίμητη αξία τους. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είχαν οχήματα σε επιφυλακή, πραγματοποιούσαν περιπολίες και λειτούργησαν ως πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος για την πολιτική προστασία του Δήμου”. Αναφέρθηκε και στη σημαντική συνεισφορά και των Προέδρων των Κοινοτήτων που “ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή με άμεση κινητοποίηση, γνώση των επίμαχων περιοχών και ουσιαστική συμμετοχή σε κάθε περιστατικό”.

Πάνω από 200 οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα διαχειρίστηκε ο Δήμος Καλαμάτας

Ο κ. Δρούγας επισήμανε και τις καθοριστικές δράσεις που έγιναν όσον αφορά στην πρόληψη, με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας να “σηκώνει μεγάλο βάρος”, όπως είπε χαρακτηριστικά. “Το θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκο κυρίως λόγω δυσκολίας εντοπισμού των ιδιοκτητών. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, παρά τις δυσκολίες, τα στελέχη του γραφείου ανταποκρίθηκαν στις 107 καταγγελίες που έφτασαν απευθείας στο γραφείο. Ενώ όπως διευκρίνισε, την ίδια στιγμή μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου καταγράφηκαν χιλιάδες καταγγελίες, δημιουργώντας συνθήκες αντικειμενικής αδυναμίας πλήρους ελέγχου. Παρόλα αυτά έγιναν καθοριστικές παρεμβάσεις, όπου ήταν απαραίτητες και εφικτές, και ελέγχθηκαν με σειρά προτεραιότητας και αξιολογήθηκαν 114 καταγγελίες, μέσω της πλατφόρμας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία που είχαν οι προληπτικοί καθαρισμοί και η συντήρηση αγροτικών και δασικών δρόμων, με την απομάκρυνση καύσιμης ύλης, που ενίσχυσε καταλυτικά την προστασία των περιοχών αυτών. Όπως επισήμανε ο κ. Δρούγας “η αντιπυρική περίοδος δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά. Η επόμενη ξεκινά στην πράξη από αύριο, και θα μας βρει ακόμα πιο οργανωμένους, ακόμα πιο συνεργατικούς και ακόμα πιο έτοιμους. Θέλω να ευχαριστήσω την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, τους εθελοντές, τους Προέδρους των Κοινοτήτων, και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που βοήθησαν στο έργο μας. Όλοι μαζί προστατεύουμε τον Δήμο μας, και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα”.

Εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μίλησε η υποδιοικήτρια, αντιπύραρχος, Παγώνα Διονυσοπούλου, διευκρινίζοντας ότι τα επίσημα στοιχεία απολογισμού της φετινής αντιπυρικής ακόμα δεν έχουν εκδοθεί από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο επισήμανε ότι μέσα από τη συλλογική συνείδηση προωθείται το συλλογικό καλό, και επιτυγχάνεται συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. “Έτσι είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και των ακραίων φαινομένων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε”, δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για άριστη συνεργασία με τους φορείς στο πεδίο.

Ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας, Σπύρος Κατσίποδας, χαρακτήρισε καλή χρονιά τη φετινή, επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο ήταν πώς δεν είχαμε φωτιές στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, με τις περιπολίες, τους πυροφύλακες, τους καθαρισμούς, και τον κόσμο να είναι προσεκτικός, ενώ αντιθέτως εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι περισσότερες φωτιές καταγράφηκαν στον κάμπο, κρούοντας το “καμπανάκι” για ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου, ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενα περιστατικά από κάψιμο κλαδιών, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο “πρόληψη, ενημέρωση του κόσμου και επιφυλακή των υπηρεσιών και φορέων”.

Στην συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας σε αυτοψίες με μεικτά κλιμάκια για ακαθάριστα οικόπεδα, είτε σε καταγγελίες για συσσωρευμένα απορρίμματα ή κλαδέματα αναφέρθηκε ο Διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, Γιώργος Πετρόπουλος, εξηγώντας ότι επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, ενώ απομακρύνθηκαν είτε από τους ιδιοκτήτες είτε με τη συνδρομή του Δήμου τα απορρίμματα ή κλαδέματα.

Από την πλευρά των εθελοντών, της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, ο επικεφαλής Κώστας Βλαχονικολός χαρακτήρισε ως θετική τη φετινή αντιπυρική περίοδο, επισημαίνοντας τις 750 ώρες κατά τις οποίες εργάστηκαν οι εθελοντές της ΟΑΚ σε περιπολίες είτε σε συνδρομή σε περιστατικά πυρκαγιών. “Εάν δεν είχαμε δίπλα μας τον Δήμο Καλαμάτας, μέσω των συνεργείων του, να καλύπτει το λειτουργικό κόστος για τα οχήματά μας, δεν θα μπορούσαμε και εμείς να πληρώνουμε αυτό το κόστος”, καθώς όπως εξήγησε αυτό φτάνει τα 10.000 ευρώ κάθε χρόνο για 6 οχήματα πολιτικής προστασίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ιωάννης Τριάντος, που αναφέρθηκε στις 70 περιπολίες και τις 30 συνδρομές σε περιστατικά πυρκαγιών στα οποία προσέτρεξε η ΕΟΔ.