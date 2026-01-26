Τελευταία Νέα
Αργίες 2026: Πότε “πέφτουν” Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Τριωδίου και των Αποκριών έχει ξεκινήσει.

Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η Τσικνοπέμπτη του 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.

Οι υπόλοιπες αργίες τις χρονιάς και τα επόμενα τριήμερα

Από εκεί και πέρα, το 2026 έρχεται με πλούσιο πρόγραμμα αργιών που δημιουργούν τριήμερα, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και ανάπαυση.

Εκτός από το πρώτο τριήμερο των Αποκριών το 2026 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) αναμένονται τα εξής τριήμερα:

  • 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
  • 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το τετραήμερο του 2026

  • 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

