Άργος: Αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερωμένου στους Έλληνες θύματα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος

Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων μνημείου αφιερωμένου στους Έλληνες θύματα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, της γενοκτονίας των Ποντίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής, θα πραγματοποιηθεί στο Άργος στις 9 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου: «Τον Σεπτέμβριο του 2015 , 67 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης και την επίσημη «εισαγωγή» του όρου «γενοκτονία», η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε την 9η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας για τα Θύματα του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και της Πρόληψης αυτού του Εγκλήματος (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime).»

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αυτής, ο Δήμος Άργους Μυκηνών διοργανώνει τα αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερωμένου στους Έλληνες θύματα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, της γενοκτονίας των Ποντίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής στις 4 Δεκεμβρίου 2022 στην πόλη του Άργους. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11:30 στην Αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος και θα ολοκληρωθεί με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Δημοκρατίας (πλατεία λαϊκής αγοράς).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.